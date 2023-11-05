Gazze Şeridi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle cenazeler at arabalarıyla taşınıyor

Gazze Şeridi'ndeki yakıt sıkıntısı nedeniyle İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ve yaralananlar, hastanelere at arabalarıyla taşınıyor.

AT ARABALARI İLE CENAZE VE YARALI TAŞIYORLAR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 1 aydır sürerken, bölgede yakıt krizi devam ediyor. Gazze Şeridi'ndeki yakıt sıkıntısı nedeniyle İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ve yaralananlar hastanelere at arabalarıyla taşınıyor.

AKARYAKIT GEÇİŞİNE İZİN VERMİYORLAR

İsrail, Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'dan Gazze Şeridi'ne gıda ve ilaç gibi insani yardımların girişine izin verirken, akaryakıt girişine ise izin vermiyor.

GAZZE'DE 4 BİN 8'İ ÇOCUK 9 BİN 770 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 4 bin 8'i çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere toplam 9 bin 770 Filistinli hayatını kaybederken, 24 bin 808 kişi de yaralandı.