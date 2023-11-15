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Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 48'e yükseldi - Son Dakika

Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 48'e yükseldi

Gazze Şeridi\'ndeki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 48\'e yükseldi
15.11.2023 09:35  - Güncelleme: 09:36

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının 48'e yükseldiğini açıkladı. Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerin daha öldüğü ve 4 askerin ağır yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının 48'e yükseldiğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerin daha öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 4 İsrail askerinin de ağır yaralandığı ifade edildi.

Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 48'e yükseldi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 48'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 48'e yükseldi - Son Dakika
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