Gazze'ye Yardım Süresi Dolmak Üzere

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(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ABD'nin Filistin bölgesine daha fazla yardım ulaştırması ya da askeri yardımda kesintiye gitmesi için İsrail'e tanıdığı sürenin dolmasına kısa bir süre kaldığına ilişkin açıklama yaptı. IDF, çatışmaların şiddetlendiği Gazze'nin kuzeyinde kesintiye uğrayan bölgelere yüzlerce paket gıda ulaştırdığını söyledi.

IDF, ABD'nin taleplerinden biri olan ve Gazze'nin orta ve güney kesimlerine gıda, su, tıbbi malzeme ve barınak ekipmanı ulaştırılmasına yardımcı olacağını söylediği Gazze'ye beşinci bir geçiş kapısı açtığını söyledi. Yüzlerce Hamas militanını öldürdüğünü ya da esir aldığını söyleyen IDF, İsrail haftalardır yardım alamayan sivillerin karşı karşıya kaldığı insani durum nedeniyle giderek artan bir uluslararası baskıyla karşı karşıya.

IDF, Gazze'nin kuzey sınırındaki Beyt Hanun bölgesinde sivillere yönelik dağıtım merkezlerine bir gün önce yüzlerce gıda paketi ve binlerce litre su teslim edildiğini söylerken, Erez sınır kapısından Gazze'nin kuzeyine 741 kamyon yardım ulaştırıldığını ve 244 hastanın tedavi için tahliye edildiğini belirtti. Ancak uluslararası yardım grupları, bu çabanın ihtiyaç duyulanın altında kaldığını ve İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki askeri operasyonunun durumu daha da kötüleştirdiğini vurguladı.

İsrail birlikleri bir aydan uzun bir süredir Gazze'nin kuzey ucunu kuşatma altında tutarak Jabalia kasabası çevresinde yeniden yapılanan Hamas militanlarını sıkıştırmayı amaçladığını söylüyor. Buna göre IDF, Gazze'nin kuzeyinde dört İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Gazze'ye yardımın ulaştırılması konusunda Washington'ın İsrail'e tanıdığı süre doluyor

Görev süresi 20 Ocak'ta bitecek olan Biden yönetiminin, bu hafta İsrail'in bir yılı aşkın süredir devam eden savaşın ardından Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılması için geçen ay yaptığı talebi yerine getirip getirmediğine karar vermesi bekleniyor. Washington tarafından dayatılan 30 günlük süre yaklaşırken, İsrailli yetkililer ABD'nin bazı taleplerini karşılamak için acele ediyor ancak ABD'nin taleplerini karşılamak için yeterince çabanın harcanıp harcanmadığı belirsizliğini koruyor.

Filistinli sağlık görevlileri: "İsrail'in dünkü saldırılarında Gazze'de en az 24 kişi öldü"

Filistinli sağlık görevlileri de İsrail'in dün geceden itibaren Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde düzenlediği saldırılarda en az 24 kişinin öldüğünü, bunlardan 10'unun Beyt Hanun'daki bir evde, ikisinin de yakınlardaki Beyt Lahiya kasabasında öldürüldüğünü bildirdi.

Gazze'de ciddi gıda ve tıbbi malzeme sıkıntısı var

Gazze'nin kuzeyindeki Kamal Adwan Hastanesi'nin müdürü Hüsam Ebu Safiye, "Hem çocuklar hem de yetişkinler arasında endişe verici yetersiz beslenme vakalarına tanık oluyoruz. Ciddi gıda ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle hastane çalışanlarımıza günde bir öğün bile yemek sağlamakta zorlanıyoruz. Uzmanlaşmış bakım ve kaynak eksikliği nedeniyle her gün hayatlarımızı kaybediyoruz" dedi.

Geçtiğimiz hafta küresel gıda güvenliği uzmanlarından oluşan bir komite, Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde kıtlık yaşanma ihtimalinin yüksek olduğu uyarısında bulunmuş, İsrail ise bu iddiayı reddetmişti.