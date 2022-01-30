Gece vakti derin sularda korku dolu anlar! Gözleri parlayan yaratık, balıkçıya saldırdı

Brezilya'nın en güney eyaleti Rio Grande do Sul'da sürat teknesiyle balık tutmaya çalışan adam, nadir bir durumla karşı karşıya geldi. Balıkçının derine açıldığı sırada arkasında henüz ne olduğu bilinmeyen bir canlı belirdi.

UZUN SÜRE TAKİP ETTİ

Gözleri parlayan ve çok seri hareket ettiği görülen canlı, uzun bir süre boyunca sürat teknesini takip etti. Ancak adamın hızını artırmasıyla birlikte garip yaratık geride kaldı.

"TEKNEYE ATLAMAYA ÇALIŞTI"

Balıkçı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla ilgili açıklamada da bulundu. Balıkçı, yaratığın kendisine saldırarak zarar vermek istediğini belirtti. Videoya yorum yapan sosyal medya kullanıcıları ise bu hayvanın bir fok olduğunu dile getirdi.