"2671'den geldim" diyen genç adam, 14 Şubat 2023 için korkunç bir olayın haberini verdi - Son Dakika
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"2671'den geldim" diyen genç adam, 14 Şubat 2023 için korkunç bir olayın haberini verdi

26.10.2022 14:01
"2671'den geldim" diyen genç adam, 14 Şubat 2023 için korkunç bir olayın haberini verdi

Gelecekten geldiğini iddia eden bir gencin açıklamaları gündem oldu. 2671'den geldiğini iddia eden genç, 14 Şubat 2023'te yeryüzünde büyük büyük obruklar açılacağını öne sürdü.

Son dönemde zamanda yolculuk yaptığını iddia edenlerin sayısı ciddi anlamda yükseldi. Bu kişilerin sözleri de sosyal medyada zaman zaman gündem oluyor. 2671'den geldiğini iddia eden bir gencin sözleri ise bu sefer büyük bir yankı uyandırdı.

14 ŞUBAT 2023 İÇİN KORKUTAN BİR İDDİA ORTAYA ATTI

Gelecekten gelen genç, artık dünyanın aşırı çevre kirliliği ve insan sayısını kaldıramadığını belirterek, 14 Şubat 2023 yani Sevgililer Günü olarak kutlanan günde, dünya genelinde dev obrukların açılacağını öne sürdü.

"AMERİKA'DA BAŞLAYACAK"

Genç, obruğun ilk açılacağı yere ilişkin de bilgiler paylaştı. Gencin iddiasına göre ilk obrukSan Francisco'da açılacakve tüm dünya bu obruğun gizemini çözmeye çalışacak. Obruğun gizemi ise daha sonraki yıllarda ortaya çıkacak.

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Amerika Birleşik Devletleri, Sevgililer Günü, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya '2671'den geldim' diyen genç adam, 14 Şubat 2023 için korkunç bir olayın haberini verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "2671'den geldim" diyen genç adam, 14 Şubat 2023 için korkunç bir olayın haberini verdi - Son Dakika
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