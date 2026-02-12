Gelin'in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı - Son Dakika
Gelin'in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı

Gelin\'in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı
12.02.2026 20:29
Gelin\'in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı
Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen bir düğün töreninde gelinin erkek kardeşinin, damadın ailesine bir kutu dolusu 24 ayar altın külçe hediye ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Suudi Arabistan'da kaydedilen bir düğün törenine ait görüntüler, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Videoda gelinin erkek kardeşinin, damadın ailesine sıra dışı bir hediye sunduğu anlar yer aldı.

DAMADIN AİLESİNE 24 AYAR ALTIN KÜLÇE DAĞITTI

Görüntülerde, tören sırasında taşınan büyük bir kutunun açılmasıyla birlikte içinden çok sayıda 24 ayar altın külçenin çıkarıldığı görülüyor. Daha sonrasında ise altınlar damadın ailesine tek tek teslim ediliyor.

Gelin'in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Görüntüler Suudi Arabistan'daki düğün gelenekleriyle ilgili sosyal medyada tartışma başlattı. Bazı kullanıcılar altınların toplam değerinin servetle ölçülebileceğini belirterek o anları tekrar tekrar paylaştı.

Gelin'in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı

Son Dakika Dünya Gelin'in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • velibaba1.2.3 velibaba1.2.3:
    algı demek böyle birşey demekki başkan bu haber ortaya çıkalı araştırıldı uzun video hali var çikolaata o altın değil hatta biri açıyor bak 18 0 Yanıtla
  • 5329117 5329117:
    Of ya yalan haber,çikolata onlar.Arabistanda böyle külçe çikolatalar var. 10 0 Yanıtla
  • Lina Ayaz Lina Ayaz:
    Nerde yalan haber var Burda. Çikolata o. 5 0 Yanıtla
  • Alper Elma Alper Elma:
    bide altın diye başlık atmış 5 0 Yanıtla
  • Asil280721& Asil280721&:
    arkadaş acilen editörünüz kimse değiştirin bu kadar mallık olmaz ya 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Gelin'in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı - Son Dakika
