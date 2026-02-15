Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler - Son Dakika
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler

15.02.2026 13:02
Brezilya'da yaşayan Adriana ve Leandro isimli çift, 19 yıllık birlikteliklerinin ardından kendilerini bebekken terk eden ve her ikisinin de adı Maria olan annelerini bulmaya çalışırken kardeş olduklarını öğrendi.

Brezilya'da yaşayan Adriana (39) ve Leandro (37), yaklaşık 19 yıl boyunca birlikte yaşayıp bir kız çocuk büyüttükten sonra, yıllardır aradıkları biyolojik annelerini bulmak için yardıma başvurdu. Her ikisi de bebekken anneleri tarafından terk edilmiş ve annelerinin adının Maria olduğunu biliyordu. Bu ortak bilgi ilk başta tesadüf olarak değerlendirilmişti.

KARDEŞ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Arayış, yerel bir radyo programı aracılığıyla ilerledi. Program sırasında Adriana'nın biyolojik annesi açığa çıktı; ancak konuşma esnasında annenin, başka bir çocuğu da olduğu ortaya çıktı — bu çocuk Leandro'ydu. Böylece Adriana ile kocası Leandro'nun, aynı biyolojik anneye sahip oldukları, yani kardeş oldukları gerçeği ortaya çıktı.

"İLİŞKİYİ SÜRDÜRME KARARI ALDILAR"

Çift, şok edici gerçekle yüzleşmelerine rağmen birbirlerine karşı sevgi ve bağlılıklarını koruduklarını belirtti. Bazı haberlere göre, ilişkiyi sürdürme kararı aldılar ve aile olarak kalmaya devam etmeyi düşündüler. Uzmanlar bu tür durumlarda bazen Genetik Cinsel Çekim (Genetic Sexual Attraction) gibi psikolojik olguların etkili olabileceğini belirtiyor.

İnsan Hakları, Brezilya, Yaşam, Dünya, Aile, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • yakup yağcı yakup yağcı:
    İslam dini tam da bu sebepten dolayı nesil emniyetini sağlamak için: evliliği Şahitler huzurunda teminat altına almıştır.zinayı gayrı meşru ilişkileri yasaklamıştır Çocukların yetiştirilmesine aile içerisinde garantiye almıştır bu tip şeyler tezahür etmesin diye 62 3 Yanıtla
    Faruk Faruk:
    bu beğenmeyen neyi beğenmedim Bir de onu yazarsan 8 1
  • Halit Gon Halit Gon:
    işte kıyamet koptu kopacak 19 2 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    tabi bu iki insanın bir suçu yok.kayıtların düzenli olmadığından kaynaklı.19 yıl olmuş, çocukları doğmuş.bu saatten sonra ne olur, çok zor bir süreç. 9 3 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bundan öncekinden sorumlu değiller ancak öğrendikten sonra boşanmaları gerekirdi 22 0
  • eser demir eser demir:
    Bizim ülke dede kuzen kuzenle evleniyor şaşırmıyorum 2 3 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    İslam’da kuzen ile evlenilebilir 3 0
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Çağdaş bi zırto kuzen kuzenle evliliği emsal göstermiş bana ne demeli 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:35
