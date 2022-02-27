Genç kadın saçını yıkadığı videoları takipçilerine satarak para kazanıyor! Aylık kazancı 1 milyon TL'yi geçti - Son Dakika
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Genç kadın saçını yıkadığı videoları takipçilerine satarak para kazanıyor! Aylık kazancı 1 milyon TL'yi geçti

27.02.2022 12:14
Genç kadın saçını yıkadığı videoları takipçilerine satarak para kazanıyor! Aylık kazancı 1 milyon TL'yi geçti

İngiltere'nin Yorkshire şehrinde yaşayan Belle Grace isimli kadın, engelli bakıcılığı yaparken işini bırakma kararı aldı. Grace bir süre ne iş yapacağını düşündü. Daha sonra bir tanıdığından görmesi üzerine saçını yıkadığı anları takipçilerine satmaya başladı. Şu anda aylık kazancı 1 milyon TL olan Grace, servetini katlamaya devam ediyor.

İlginç para kazanma yöntemlerine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. İngiltere'nin Yorkshire kentinde yaşayan Belle Grace isimli kadın da farklı bir yöntemle geçimini sağlayanlar kervanına eklendi.

ENGELLİ BAKICILIĞI YAPIYORDU

Belle Grace engelli insanların bakıcılığını üstlendiği mesleğini bırakmasının ardından bir süre ne iş yapacağını düşündü. Daha sonra sosyal medyada ve çeşitli platformlarda popüler olan "fotoğraf, video veya özel ürünler" satma akımına dahil olarak, saçını yıkadığı anların görüntülerini hazırlamaya başladı.

Mesleğini bıraktı, saçını yıkadığı videoları satarak para kazanıyor! Aylık kazancı 1 milyon TL

KAZANCI DUDAK UÇUKLATIYOR

Özellikle erkek takipçilerinden video talebi alan Grace, görüntüleri satmaya başlamasının üzerinden sadece 10 gün geçtikten sonra 1 milyon TL'ye yakın para kazandı. Bazı takipçilerin, video başına 5 bin 560 TL gibi rakamlar ödediği belirtilirken, modelin bu yöntemle kazancını katladığı belirtildi.

Mesleğini bıraktı, saçını yıkadığı videoları satarak para kazanıyor! Aylık kazancı 1 milyon TL

"SAÇLARIM UZUN OLDUĞU İÇİN SEVİLİYOR"

Kazanç yöntemi hakkında açıklamalarda bulunan Grace, "Saçlarımın uzun olduğu için insanlar saçlarımın yıkandığı anları görmek istiyor. Bu anları izlemekten hoşlanan çok sayıda kişi var. Ben de bu anları satarak geçimimi kazanıyorum, yaptığımın yanlış olduğunu düşünmüyorum" dedi.

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Son Dakika Dünya Genç kadın saçını yıkadığı videoları takipçilerine satarak para kazanıyor! Aylık kazancı 1 milyon TL'yi geçti - Son Dakika


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