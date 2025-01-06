Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki - Son Dakika
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Dünya

Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki

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İran'daki Mehrabad Havaalanı'nda yaşanan olay dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Genç bir kadın, Şii bir mollanın kendisine başörtüsü takması konusunda yaptığı uyarıya dikkat çeken bir karşılık verdi. Mollanın kafasındaki sarığı alan genç kadın kendine başörtüsü yaparken sergilediği tavrı havalimanındaki kalabalık sessizce izledi.

06.01.2025 13:09
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İran'ın Mehrabad Havaalanı'nda bekleyen bir yolcu tarafından kaydedilen video kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

HİÇ BEKLEMEDİĞİ BİR KARŞILIK VERDİ

Genç bir kadın, kendisine başörtü takması konusunda uyarıda bulunan Şii bir mollaya hiç beklemediği bir karşılık verdi.

BAĞIRMAYA BAŞLADI

Mollanın kafasındaki sarığı söken genç kadın kendisine başörtüsü yaparken bir anda havalimanında bağırmaya başladı.

FİLM GİBİ İZLEDİLER

Cep telefonuyla kayda alınan görüntüler kamuoyunda büyük ses getirirken havalimanında uçak bekleyen yolcuların tepkisiz kalması ise dikkatlerden kaçmadı.

Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki

3-sayfa, Dünya, Kadın, Yaşam, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Çevre:
    İran sırf bu yüzden Suriye gibi Gazze gibi olacak .. Zorla baskıya insanları kapatmaya çalışan. gerici bir yönetim Din Allah ile kul arasında yaşanır . 11 11 Yanıtla
  • Apple User:
    Allahın emirlerine herkes uymalı şeriat ile yönetilen bir ülkede yaşamak istemeyen özgürce istediği ülkeye gidiyor,Türkiye’de yaşayan İranlılar yazın şort atlet ile geziyor 6 6 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Millet kafayı yemiş tek dertleri başortüsü. Ahmaklar. 5 6 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    anca izlerler ama sosyal medyada en müslüman benim derler oc 6 3 Yanıtla
  • 19815530:
    iran müslüman bir ülke değil ki? 0 4 Yanıtla
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