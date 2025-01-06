İran'ın Mehrabad Havaalanı'nda bekleyen bir yolcu tarafından kaydedilen video kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
Genç bir kadın, kendisine başörtü takması konusunda uyarıda bulunan Şii bir mollaya hiç beklemediği bir karşılık verdi.
Mollanın kafasındaki sarığı söken genç kadın kendisine başörtüsü yaparken bir anda havalimanında bağırmaya başladı.
Cep telefonuyla kayda alınan görüntüler kamuoyunda büyük ses getirirken havalimanında uçak bekleyen yolcuların tepkisiz kalması ise dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Dünya › Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki - Son Dakika
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