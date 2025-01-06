Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki

Dünya

Fenerbahçe\'de bu sezon bir ilk yaşandı

İran'ın Mehrabad Havaalanı'nda bekleyen bir yolcu tarafından kaydedilen video kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

HİÇ BEKLEMEDİĞİ BİR KARŞILIK VERDİ

Genç bir kadın, kendisine başörtü takması konusunda uyarıda bulunan Şii bir mollaya hiç beklemediği bir karşılık verdi.

BAĞIRMAYA BAŞLADI

Mollanın kafasındaki sarığı söken genç kadın kendisine başörtüsü yaparken bir anda havalimanında bağırmaya başladı.

FİLM GİBİ İZLEDİLER

Cep telefonuyla kayda alınan görüntüler kamuoyunda büyük ses getirirken havalimanında uçak bekleyen yolcuların tepkisiz kalması ise dikkatlerden kaçmadı.