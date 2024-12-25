Genç kız, kayalıklarda fotoğraf çektirdiği sırada dev dalgaların kurbanı oldu - Son Dakika
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Dünya

Genç kız, kayalıklarda fotoğraf çektirdiği sırada dev dalgaların kurbanı oldu

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Endonezya'nın Lombok adasında 18 yaşındaki Merlin Septiana, plajda çektirdiği fotoğraftan dakikalar sonra dev dalgaların kurbanı oldu. Merlin'in kulaklıkları takılı olduğu ve bu nedenle dalga seslerini duymadığı belirtildi. Çevredekilerin yardım çabalarına rağmen genç kız kurtarılamadı. Bu olay, Endonezya'nın tehlikeli sahillerinde yaşanan birçok kazadan sadece biri.

25.12.2024 10:48  Güncelleme: 10:56
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Endonezya'nın Lombok adasında meydana gelen üzücü olayda, 18 yaşındaki Merlin Septiana arkadaşlarıyla plajda çektirdiği fotoğraftan dakikalar sonra dev dalgaların kurbanı oldu.

Görüntüler, genç kızın son anlarını gözler önüne seriyor. Fotoğrafta Merlin, kulaklıkları takılı halde sahildeki kayalıkların üzerinde mutlu bir şekilde poz verirken görülüyor. Ancak bu mutlu anlar, gelen dev dalgayla kabusa döndü.

Çevredekiler genç kızı kurtarmak için seferber oldu. Ellerinde tahta parçaları ve oltalarla Merlin'e ulaşmaya çalışan arkadaşları, dev dalgalarla mücadele eden genç kızı kurtaramadı. Plajdaki vatandaşların çığlıkları ve yardım çabaları görüntülere yansıdı.

Saat 15:00'te dalgalara kapılan Merlin'in cansız bedenine ancak 17:13'te ulaşılabildi. Bölge Afet Yönetimi Başkanı, genç kızın kulaklık kullanmasının felaketi görmesini ve dalga seslerini duymasını engellediğini belirtti.

Bu acı olay, Endonezya'nın tehlikeli sahillerinde yaşanan ilk kaza değil. Geçtiğimiz ay 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisi de aynı şekilde hayatını kaybetmişti. Bölgedeki dev dalgalar ve güçlü akıntılar özellikle deneyimsiz yüzücüler için büyük tehlike oluşturuyor.

UYARI: Uzmanlar, özellikle kayalık sahillerde fotoğraf çekerken dikkatli olunması ve deniz koşullarının sürekli takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Merlin'in cenazesi memleketi Tanak Awu köyündeki ailesine teslim edilirken, geride kalanlar büyük üzüntü yaşadı. Bu trajik olay, sosyal medyada paylaşım yaparken bile güvenliğin ön planda tutulması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Genç kız, kayalıklarda fotoğraf çektirdiği sırada dev dalgaların kurbanı oldu

Endonezya, Güvenlik, 3-sayfa, Merlin, Yaşam, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya Genç kız, kayalıklarda fotoğraf çektirdiği sırada dev dalgaların kurbanı oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Komutan Logard:
    Bizimkiler dikkatli olsun diye bu haber yapılıyor. 0 0 Yanıtla
  • Nis Ard:
    neyse instasına atardiniz mutlu olur 0 0 Yanıtla
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