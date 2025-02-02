Genelkurmay Başkanı Metin Gürak\'ın Somali Ziyareti

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GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Somali'de, Somali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Odawa Yusuf Rage tarafından askeri törenle karşılandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret kapsamında ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre ve Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur tarafından kabul edilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Somali Türk Görev Komutanlığı ile Somali Deniz Görev Grup Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunarak, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline hitap etti.