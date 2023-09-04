GKRY'de İsrailli 5 kişi tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

GKRY'de İsrailli 5 kişi tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı

GKRY\'de İsrailli 5 kişi tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı
Son Güncelleme: 05.09.2023 08:52

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 5 İsrail vatandaşının tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Ayia Napa tatil beldesinde 20 yaşındaki İngiliz kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 8 gün gözaltında tutulmasına karar verildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 5 İsrail vatandaşının tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin soruşturma kapsamında 8 gün gözaltında tutulmasına karar verildiği kaydedildi.

ZANLILAR 19 VE 20 YAŞLARINDA

İsminin açıklanmasını istemeyen GKRY emniyet yetkilisi, Ayia Napa tatil beldesinde 5 İsraillinin 20 yaşındaki İngiliz kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla mahkemeye çıkarıldığını belirtti. Zanlıların 19 ve 20 yaşında oldukları bilgisi paylaşıldı.

AİLELERLE TEMAS HALİNDELER

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail vatandaşlarının "Tecavüz iddiasıyla" gözaltına alındıkları bilgisinin kendilerine ulaştığı bildirildi. Açıklamada hem GKRY yetkilileriyle hem de gözaltındaki İsraillilerin aileleriyle temas halinde olunduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Güney Kıbrıs, İsrail, Suç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya GKRY'de İsrailli 5 kişi tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: GKRY'de İsrailli 5 kişi tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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