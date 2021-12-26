Global düzeyde iptal edilen günlük uçuş sayısı 2850'lere ulaştı

ABD merkezli uçuş takip ve veri platformu FlightAware, 25 Aralık günü dünya üzerinde toplamda 2 bin 850 civarında uçuşun iptal edildiğini açıkladı. Verilere göre aynı gün yaklaşık 9 bin uçuş ertelendi. Uçuşlardaki iptallerin ana sebebinin, Omicron varyantının uçuş personellerini etkilemesi ve havayollarının yetersiz personelle çalışması olduğu belirtildi.

FlightAware verilerine göre, 25 Aralık Cumartesi günü global düzeyde yaklaşık 2 bin 850 uçuş iptal edildi. Şirketin verilerine göre bugün şimdiden 1,650 civarında uçuş iptal edildiği açıklandı. Uçuşlarını iptal eden bazı ABD merkezli havayolları basına, iptallerin sebebinin Omicron kaynaklı personel yetersizliği olduğunu açıkladı.

GÜNLÜK KOVİD-19 VAKA SAYILARI 100 BİN ÜSTÜNE ÇIKIYOR

ABD'de 23 Aralık Perşembe günü '267 bin 269' yeni vaka ve 24 Aralık Cuma günü '197 bin 856' yeni vaka açıklandı. İngiltere'de geçen perşembe günü '119 bin 517' yeni vaka ve cuma günü '122 bin 186' yeni vaka rapor edildi. Fransa'da ise geçen perşembe günü 91 bin 608 yeni vaka açıklanırken, cuma günü günlük vaka sayısı 94 bin 124 vaka olarak rapor edildi.