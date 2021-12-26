Üye Girişi
Global düzeyde iptal edilen günlük uçuş sayısı 2850'lere ulaştı - Son Dakika

Global düzeyde iptal edilen günlük uçuş sayısı 2850'lere ulaştı

26.12.2021 11:33
Global düzeyde iptal edilen günlük uçuş sayısı 2850'lere ulaştı

ABD merkezli uçuş takip ve veri platformu FlightAware, 25 Aralık günü dünya üzerinde toplamda 2 bin 850 civarında uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

ABD merkezli uçuş takip ve veri platformu FlightAware, 25 Aralık günü dünya üzerinde toplamda 2 bin 850 civarında uçuşun iptal edildiğini açıkladı. Verilere göre aynı gün yaklaşık 9 bin uçuş ertelendi. Uçuşlardaki iptallerin ana sebebinin, Omicron varyantının uçuş personellerini etkilemesi ve havayollarının yetersiz personelle çalışması olduğu belirtildi.

FlightAware verilerine göre, 25 Aralık Cumartesi günü global düzeyde yaklaşık 2 bin 850 uçuş iptal edildi. Şirketin verilerine göre bugün şimdiden 1,650 civarında uçuş iptal edildiği açıklandı. Uçuşlarını iptal eden bazı ABD merkezli havayolları basına, iptallerin sebebinin Omicron kaynaklı personel yetersizliği olduğunu açıkladı.

GÜNLÜK KOVİD-19 VAKA SAYILARI 100 BİN ÜSTÜNE ÇIKIYOR

ABD'de 23 Aralık Perşembe günü '267 bin 269' yeni vaka ve 24 Aralık Cuma günü '197 bin 856' yeni vaka açıklandı. İngiltere'de geçen perşembe günü '119 bin 517' yeni vaka ve cuma günü '122 bin 186' yeni vaka rapor edildi. Fransa'da ise geçen perşembe günü 91 bin 608 yeni vaka açıklanırken, cuma günü günlük vaka sayısı 94 bin 124 vaka olarak rapor edildi.


YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Omicron, Aralık, Cuma, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Global düzeyde iptal edilen günlük uçuş sayısı 2850'lere ulaştı - Son Dakika Dünya


İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in bulunduğu kaleye izinsiz giren şahıs tutuklandı İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in bulunduğu kaleye izinsiz giren şahıs tutuklandı         
11:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasına telefon: Ne gerekiyorsa yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasına telefon: Ne gerekiyorsa yapılacak         
11:26
6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49

Son Dakika Haberleri
11:27 Dedektöründe gariplik olduğunu fark eden defineci, mezarı kazmaya başladı!
11:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasına telefon: Ne gerekiyorsa yapılacak
11:15 Sevgilisinin ailesiyle tanışan Dilan Çiçek Deniz, görümcesi ve kayınpederiyle pozlarını paylaştı
11:09 Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı!
11:06 Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi
10:54 Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem oldu
10:36 Kümese dalan yılan önüne çıkan 3 güvercini de paramparça etti
10:17 Dünyaca ünlü oyuncu Elizabeth Hurley'in iç çamaşırsız pozu sosyal medyayı salladı
10:04 Salgına inanmayan ve aşı yaptırmayan Avrupa şampiyonu boksör, yaşamını yitirdi
10:03 Canlı yayında göğsünü açtı, kanal anında kapatıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 11:39:11. #1.11#
SON DAKİKA: Global düzeyde iptal edilen günlük uçuş sayısı 2850'lere ulaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement