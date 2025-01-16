Göçmenler Almanya\'nın Temel Taşı

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Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, göçmenlerin Almanya ekonomisine ve toplumsal yapısına sağladıkları katkıya dikkat çekerek, entegrasyonu başarıyla gerçekleştirmiş milyonlarca göçmenin ülkede önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Rheinische Post gazetesine verdiği röportajda Faeser, göçmenlerin sağlık, bakım, sanayi ve diğer birçok sektörde vazgeçilmez bir rol oynadığını belirtti.

"Göçmenler Almanya'yı ayakta tutuyor"

Almanya'da 25 milyon kişinin göçmen geçmişine sahip olduğunu belirten Faeser, bu insanların uzun yıllardır toplumun ayrılmaz bir parçası olduklarını söyledi. Faeser, "Göçmenler hastanelerde, bakım tesislerinde, şirketlerde ve sanayide çalışıyorlar. Bu insanlar, ülkelerine yaptıkları katkılardan dolayı daha fazla saygıyı hak ediyorlar" dedi.

"Hıristiyan Birlik Partilerine eleştiri"

Nancy Faeser, Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin seçim kampanyası kapsamında dile getirdiği bazı önerilere sert tepki gösterdi. Göçmenlerin Alman vatandaşlığından çıkarılmasının tartışılmasını eleştiren Faeser, bu tür söylemlerin toplumda "birinci ve ikinci sınıf vatandaş" algısına neden olduğunu ifade etti. Faeser, "Bu, Almanya'da yıllarca emek vermiş insanların sırtından yapılan bir tartışmadır" diyerek bu yaklaşımı eleştirdi.

"Nitelikli çalışanlara ihtiyacımız var"

Faeser, Almanya'nın küresel rekabette başarılı olabilmesi için nitelikli ve vasıflı işçilere ihtiyaç duyduğunu söyledi. Faeser, göçmenlerin dışlanmaktan korkmadığı, aksine kendilerini aidiyet içinde hissettikleri bir Almanya'nın, bu çalışanlar için cazip bir ülke olacağını belirtti.

"AfD'nin politikalarına tepki"

Faeser, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin "geri göç" politikalarını da eleştirdi. AfD'nin toplu sınır dışı etme önerilerini insanlığa saygısızlık olarak nitelendiren Faeser, "Bu sadece insanlık onuruna zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda Almanya'yı bir iş merkezi olarak da zayıflatır ve istihdamı azaltır" diye konuştu.

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