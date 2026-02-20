Göçmen saldırıları artınca "vatanseverler" sokağa indi! Devriye gezmeye başladılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göçmen saldırıları artınca "vatanseverler" sokağa indi! Devriye gezmeye başladılar

Haberin Videosunu İzleyin
Göçmen saldırıları artınca "vatanseverler" sokağa indi! Devriye gezmeye başladılar
20.02.2026 10:47  Güncelleme: 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Göçmen saldırıları artınca "vatanseverler" sokağa indi! Devriye gezmeye başladılar
Haber Videosu

Sığınmacı saldırılarının arttığı İtalya'da, kendilerini "vatanseverler" olarak tanımlayan bir grup sokaklarda devriye gezmeye başladı.

İtalya'da sığınmacı ve göçmenlerin olduğu bölgelerde saldırıların arttığına ilişkin tartışmaların ardından, bazı vatandaşlar "vatansever" kimliğiyle sokaklarda devriye gezmeye başladı.

"GÖÇ POLİTİKALARI YETERSİZ KALDI"

Bu gruplar, yetkililerin göç politikalarının yetersiz kaldığını savunarak kendi güvenlik devriyelerini oluşturduklarını belirtiyor.

GÖÇMENLERİ ADIM ADIM İZLİYORLAR

Avrupa'da benzer şekilde "citizen patrols" ya da "migrant hunters" olarak adlandırılan ve göçmenlerin peşine düşen vatandaş devriyelerinin ortaya çıktığına dair son dönemde çeşitli raporlar bulunuyor. Bu gruplar, resmi yetki olmadan sınır ve sokaklarda göçmenleri ve sığınmacıları izleyerek olaylara müdahale etmeye çalışıyor.

AVRUPA'DA SIK SIK ORTAYA ÇIKIYOR

Uzmanlara göre bu tip sivil devriyeler, göçmenlere ve sığınmacılara yönelik güvenlik kaygıları ve devlet otoritesine güvensizlik gibi sosyolojik faktörlerin bir yansıması olarak Avrupa'nın çeşitli yerlerinde ortaya çıkıyor.

Bu grupların eylemleri çoğu zaman sembolik ve performatif nitelikte olurken, uluslararası göç politikaları konusundaki tartışmaların bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Güvenlik, Göçmen, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Göçmen saldırıları artınca 'vatanseverler' sokağa indi! Devriye gezmeye başladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 11361136jJ 11361136jJ:
    en güzeli sahip çıkın Türkiye hali ortada 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş mı başlıyor Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı Savaş mı başlıyor? Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı
CHP’den 11. Yargı Paketi için AYM’ye iptal başvurusu CHP'den 11. Yargı Paketi için AYM'ye iptal başvurusu
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı
Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Bu gençler çıldırmış olmalı Zayıflamak için yaptıklarına bakın Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Hamaney’in yapamadığını onlar yapacak Trump’ı zora sokacak tehdit Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit
Vedat Muriqi destan yazıyor Vedat Muriqi destan yazıyor

10:54
6 Süper Lig takımı var İşte son operasyonda gözaltına alınan isimler ve kulüpleri
6 Süper Lig takımı var! İşte son operasyonda gözaltına alınan isimler ve kulüpleri
10:53
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
10:42
Herkes aynı detaya takıldı Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
10:30
“Yasak aşk“ iddiasında yeni perde Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif
"Yasak aşk" iddiasında yeni perde! Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif
10:26
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kariyer yolculuğu
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kariyer yolculuğu
10:15
İsmail Hacıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Posta kutusuyla madde temini
İsmail Hacıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Posta kutusuyla madde temini
09:55
Nihat Kahveci dün gece gördükleri karşısında çıldırdı
Nihat Kahveci dün gece gördükleri karşısında çıldırdı
09:29
Prensi boşuna almamışlar Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 11:49:56. #7.11#
SON DAKİKA: Göçmen saldırıları artınca "vatanseverler" sokağa indi! Devriye gezmeye başladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.