Göktaş Singapur'da Zulkifli ile görüştü, 2027-2029 faaliyet planı imzalandı - Son Dakika
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Göktaş Singapur'da Zulkifli ile görüştü, 2027-2029 faaliyet planı imzalandı

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Göktaş Singapur\'da Zulkifli ile görüştü, 2027-2029 faaliyet planı imzalandı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Singapur'daki Asya Aile Konferansı kapsamında Masagos Zulkifli ile bir araya geldi. Görüşmede aile politikaları değerlendirildi ve 2025 Mutabakat Zaptı'na ek olarak 2027-2029 Faaliyet Planı imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Singapur Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanı Masagos Zulkifli ile görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asya Aile Konferansı vesilesiyle Singapur'dayız. Singapur Cumhuriyeti Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanı Sayın Masagos Zulkifli ile bir araya geldik. Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik politikalarımızı, ailelerimizin refahını artırmaya ilişkin çalışmalarımızı değerlendirdik. Görüşmemizin ardından, Bakanlıklarımız arasında 2025 yılında imzaladığımız Mutabakat Zaptı'na ek olarak, 2027-2029 yıllarını kapsayan Faaliyet Planı'nı imzaladık. Anlaşmamızın ortak adımlarımızı daha güçlü bir zemine taşıyacağına inanıyor, ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Mahinur Özdemir GöktaşSingapurPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

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