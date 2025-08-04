Görenler inanamıyor! Evin içerisinde yakalandı, tam 55 santimetre uzunluğunda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Görenler inanamıyor! Evin içerisinde yakalandı, tam 55 santimetre uzunluğunda

Görenler inanamıyor! Evin içerisinde yakalandı, tam 55 santimetre uzunluğunda
04.08.2025 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin Eston bölgesinde bir evde yaklaşık 55 santimetre uzunluğunda, kedi büyüklüğünde dev bir fare yakalandı. Yetkililer, bu durumun tek seferlik olmadığını ve hızla büyüyen bir sorun haline geldiğini belirtti. Uzmanlar, farelerin hastalık taşıyabileceğini vurgulayarak acil önlem çağrısında bulundu.

İngiltere'nin Eston bölgesinde bir evde yaşanan olay, görenleri hayrete düşürdü. Eston Bölgesi Meclis Üyeleri David Taylor ve Stephen Martin, 28 Temmuz'da sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, bir evde yaklaşık 55 santimetre uzunluğunda dev bir farenin yakalandığını duyurdu.

KÜÇÜK BİR KEDİ BÜYÜKLÜĞÜNDE

Yetkililer açıklamalarında, yakalanan farenin neredeyse küçük bir kedi boyutlarında olduğunu belirtti. Bu olayın tek seferlik bir durum olmadığını vurgulayan meclis üyeleri, fare istilasının giderek daha ciddi bir tehdit haline geldiğine dikkat çekti. Taylor ve Martin "Bu sorun görmezden gelindikçe büyüyor. Artık sadece tavsiye değil, somut eylem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Görenler inanamıyor! Evin içerisinde yakalandı, tam 55 santimetre uzunluğunda

AYNI SORUN DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Bu dev farenin yakalanması, bölgede son yıllarda artan haşere sorununa işaret ediyor. Yetkililer, iki yıl önce de benzer bir fare sorununun yaşandığını ve o dönemden bu yana riskin büyüdüğünü ifade etti.

UZMANLAR UYARIYOR: CİDDİ HASTALIK TAŞIMA RİSKİ VAR

İlaçlama şirketleri farelerin hızla üreyen canlılar olduğunu hatırlatarak, özellikle kanalizasyon ve çöplük gibi alanlarda barınan bu türlerin ciddi hastalık taşıma riski oluşturduğunu belirtti. Halk sağlığını tehdit eden bu durumla ilgili yerel yönetimin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. Bölgede yaşayanlar, yetkililerden daha kapsamlı temizlik ve ilaçlama önlemleri alınmasını talep ediyor.

İngiltere, Son Dakika

Son Dakika Dünya Görenler inanamıyor! Evin içerisinde yakalandı, tam 55 santimetre uzunluğunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı
1855 yılında Tendürek Dağı’ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar 1855 yılında Tendürek Dağı'ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
Avustralya’da 90 bin kişi Filistin’e destek için yürüdü Avustralya'da 90 bin kişi Filistin'e destek için yürüdü
Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı
Trump’ın Gazze yalanı ifşa oldu: 60 milyon dolar dedi, 3 milyon çıktı Trump'ın Gazze yalanı ifşa oldu: 60 milyon dolar dedi, 3 milyon çıktı
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bir köpeği işkenceyle katletti, diğerinin boğazını sıkıp derisini yüzdü Bir köpeği işkenceyle katletti, diğerinin boğazını sıkıp derisini yüzdü
Barajda su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı Barajda su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
Kendi kendine yanmaya başlayan elektrikli otomobil dakikalar içinde küle döndü Kendi kendine yanmaya başlayan elektrikli otomobil dakikalar içinde küle döndü
8.8’lik depremin ardından oluşan tsunami böyle görüntülendi 8.8'lik depremin ardından oluşan tsunami böyle görüntülendi

10:12
Ağustos ayında konut ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu
Ağustos ayında konut ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu
10:02
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
09:49
MİT, PKK’nın elindeki iki görevlisini Türkiye’ye getirdi: Biri sağ, diğeri şehit
MİT, PKK'nın elindeki iki görevlisini Türkiye'ye getirdi: Biri sağ, diğeri şehit
07:39
Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya’da öldürüldü
Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya'da öldürüldü
15:40
32 yıllık Türk tekstil devi konkordato ilan etti
32 yıllık Türk tekstil devi konkordato ilan etti
15:31
Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor
Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor
15:31
19 yıllık futbol kulübü Efeler 09, isim değişikliğine gitti
19 yıllık futbol kulübü Efeler 09, isim değişikliğine gitti
15:06
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor
Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
14:51
İstanbul Havalimanı’nda tarihi rekor Bakan Uraloğlu duyurdu
İstanbul Havalimanı'nda tarihi rekor! Bakan Uraloğlu duyurdu
14:51
Binlerce Galatasaraylı ıslıklamıştı Guendouzi’den o tepkilere şaşırtan cevap
Binlerce Galatasaraylı ıslıklamıştı! Guendouzi'den o tepkilere şaşırtan cevap
14:43
Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy, Cagliari’ye kiralandı
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye kiralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 10:33:24. #7.11#
SON DAKİKA: Görenler inanamıyor! Evin içerisinde yakalandı, tam 55 santimetre uzunluğunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.