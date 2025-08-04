Görenler inanamıyor! Evin içerisinde yakalandı, tam 55 santimetre uzunluğunda

İngiltere'nin Eston bölgesinde bir evde yaşanan olay, görenleri hayrete düşürdü. Eston Bölgesi Meclis Üyeleri David Taylor ve Stephen Martin, 28 Temmuz'da sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, bir evde yaklaşık 55 santimetre uzunluğunda dev bir farenin yakalandığını duyurdu.

KÜÇÜK BİR KEDİ BÜYÜKLÜĞÜNDE

Yetkililer açıklamalarında, yakalanan farenin neredeyse küçük bir kedi boyutlarında olduğunu belirtti. Bu olayın tek seferlik bir durum olmadığını vurgulayan meclis üyeleri, fare istilasının giderek daha ciddi bir tehdit haline geldiğine dikkat çekti. Taylor ve Martin "Bu sorun görmezden gelindikçe büyüyor. Artık sadece tavsiye değil, somut eylem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AYNI SORUN DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Bu dev farenin yakalanması, bölgede son yıllarda artan haşere sorununa işaret ediyor. Yetkililer, iki yıl önce de benzer bir fare sorununun yaşandığını ve o dönemden bu yana riskin büyüdüğünü ifade etti.

UZMANLAR UYARIYOR: CİDDİ HASTALIK TAŞIMA RİSKİ VAR

İlaçlama şirketleri farelerin hızla üreyen canlılar olduğunu hatırlatarak, özellikle kanalizasyon ve çöplük gibi alanlarda barınan bu türlerin ciddi hastalık taşıma riski oluşturduğunu belirtti. Halk sağlığını tehdit eden bu durumla ilgili yerel yönetimin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. Bölgede yaşayanlar, yetkililerden daha kapsamlı temizlik ve ilaçlama önlemleri alınmasını talep ediyor.