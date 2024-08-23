Güney Kore'nin Gangwon eyaletinde, bir LPG istasyonunda gaz sızıntısı nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında çevredeki binaları ve araçları alevler sardı.
Gangwon itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak'ta saat 20.41 sıralarında meydana gelen olayda 5 kişinin yaralandığı belirtilmişti. Yaşanan gelişmeler sonrası 5 kişinin feci şekilde yanarak can verdiği öğrenildi.
Alevler, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Patlamanın şiddeti ve yangın nedeniyle bölgedeki 14 binada hasar oluşurken, en az 25 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.
Son Dakika › Dünya › Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi - Son Dakika
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