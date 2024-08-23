Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi

Dünya

Bir eşiği daha aşan dolar, tarihi zirveyi gördü

Özcan Deniz "Bir çocuk daha istemiyorum" dedi, genç eşinden cevap gecikmedi

Güney Kore'nin Gangwon eyaletinde, bir LPG istasyonunda gaz sızıntısı nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında çevredeki binaları ve araçları alevler sardı.

5 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

Gangwon itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak'ta saat 20.41 sıralarında meydana gelen olayda 5 kişinin yaralandığı belirtilmişti. Yaşanan gelişmeler sonrası 5 kişinin feci şekilde yanarak can verdiği öğrenildi.

Alevler, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Patlamanın şiddeti ve yangın nedeniyle bölgedeki 14 binada hasar oluşurken, en az 25 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.