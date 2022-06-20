Görevi bıracak Filipinler lideri Rodrigo Duterte'nin kızı, ülkenin yeni başkan yardımcısı oldu - Son Dakika
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Görevi bıracak Filipinler lideri Rodrigo Duterte'nin kızı, ülkenin yeni başkan yardımcısı oldu

20.06.2022 04:57
Görevi bıracak Filipinler lideri Rodrigo Duterte'nin kızı, ülkenin yeni başkan yardımcısı oldu

Filipinler'de başkan yardımcılık seçimini kazanan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin kızı Sara Duterte yeni görevinde yemin etti.

Filipinler'de başkan yardımcılık seçimini kazanan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin kızı Sara Duterte yeni görevi için yemin etti.

Davao'daki törende yemin eden Sara Duterte, Filipinler'i birleştirme sözü verdi.

44 yaşındaki politikacı, 2010 yılında babasından Davao Belediye Başkanlığı görevini devralmıştı.

Rodrigo Duterte, yakın zamanda görevini yardımcısı Ferdinand Marcos Junior'a bırakacak.

Törende bir konuşma yapan Sara Duterte, "Önümüzdeki günlerde milli birliğe daha fazla ihtiyaç duyabiliriz" dedi.

Sara Duterte'nin altı yıllık görev süresi, Ferdinand Marcos Junior ile birlikte 30 Haziran'da resmen başlayacak.

Ülkede başkanlık ve başkan yardımcılığı görevleri için iki ayrı seçim yapılıyor.

2016 yılında suç oranlarını düşürmek ve ülkenin uyuşturucu krizine son verme taahhütleriyle başkanlık koltuğuna oturan baba Duterte, tartışmalı bir "güçlü adam" figürü.

Beş yıllık iktidarı boyunca Duterte, "uyuşturucuyla savaş" kılıfıyla yapılan binlerce yargısız infaz için polisleri cesaretlendirmekle eleştiriliyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi binlerce cinayet hakkında resmi bir soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Geçen ay siyaseti bırakacağını duyuran Duterte, ilk olarak başkan yardımcısı olarak siyasette kalacağını söylemişti. Pazar günü ise yemin töreninde kızını yalnız bırakmadı.

"Bongbong" lakabıyla da bilinen Ferdinand Marcos Junior da törene katıldı. Tıpkı Sara Duterte gibi Marcos Junior da eski bir Filipinler liderinin çocuğu.

Aynı ismi taşıyan babası, 1986 yılındaki bir ayaklanmada ülkenin diktatörü olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Bongbong'la beraber Marcos ailesi de 36 yıl sonra başkanlık sarayı Malacañang'da tekrar iktidara geliyor.

Marcos ailesi, eski diktatörlük sırasında görevi kötüye kullanma suçlamaları için özür dilemedi.

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Kaynak: BBC

Ferdinand Marcos, Rodrigo Duterte, Filipinler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Görevi bıracak Filipinler lideri Rodrigo Duterte'nin kızı, ülkenin yeni başkan yardımcısı oldu - Son Dakika

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