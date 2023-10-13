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Kocaayak efsanesi gerçek mi? Tesadüfen kaydedilen görüntü kafa karıştırdı - Son Dakika

Kocaayak efsanesi gerçek mi? Tesadüfen kaydedilen görüntü kafa karıştırdı

Son Güncelleme: 13.10.2023 15:14

ABD'nin Colorado eyaletinde kaydedilen bir görüntü kafa karıştırdı. Uzun yıllardır şehir efsanesi olarak anılan kocaayağa ait olduğu öne sürülen görüntü, kısa sürede çok sayıda izlenme ve yorum aldı.

Colorado'da tatil yapan bir çiftin çektiği görüntü büyük tartışma yarattı. Bahsi geçen görüntüye dikkatli bakılınca devasa bir kahverengi figürün hareket ettiği görülüyor. Bu anları sosyal medyadan paylaşan çift, görüntüdeki figürün mitolojik yaratık kocaayak olabileceğini öne sürdü.

"KAMUFLE OLMUŞ GİBİYDİ"

Kocaayak olduğunu iddia ettikleri figürü güpegündüz görüntülediklerini söyleyen Shannon ve Stetson Parker çifti, "Dağlarda geyik arıyorduk ve o esnada hareket eden bir şey gördük. Dağlardaki adaçayı ile o kadar uyumluydu ki çömeldiğinde kamufle olmuş gibiydi" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIM REKORU KIRDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler de kısa bir süre içinde paylaşım rekoru kırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise görüntülerin sahte olduğunu ve kurmaca olduğunu iddia etti.

Colorado, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kocaayak efsanesi gerçek mi? Tesadüfen kaydedilen görüntü kafa karıştırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaayak efsanesi gerçek mi? Tesadüfen kaydedilen görüntü kafa karıştırdı - Son Dakika
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