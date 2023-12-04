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Ukraynalı asker, çatışmaya ara verip kahvesini yudumladı - Son Dakika

Ukraynalı asker, çatışmaya ara verip kahvesini yudumladı

Rusya ve Ukrayna arasında 1 yılını dolduran savaşta bu kez siperler arasında Rus güçleri ile çatışan bir Ukraynalı askerin, çatışmaya ara verip kahve içtiği görüntüler ortaya çıktı. Kahvesini yudumlayan Ukraynalı askerin soğukkanlı tavırları dikkat çekti.

04.12.2023 - 18:00,  Güncelleme: 18:08
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 1 yıl geride kalırken siperler arası çatışmaların görüntüleri sosyal medyada yayılmaya devam ediyor. Son gelen görüntülerde, Ukraynalı bir askerin, Rus askerleriyle çatışırken kahve içmesi kameralara yansıdı.

ÇATIŞMAYA KAHVE MOLASI

Bölgeden gelen görüntülerde, siperler arası çatışma esnasında Ukraynalı askerin soğukkanlı bir şekilde kahve içmesi dikkat çekti. Kahvesinden bir yudum alan askerin çatışmaya devam ettiği görüldü.

Görüntüler Ukrayna'dan! Çatışmaya kahve molası verdi

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna Savaşı, bir yanda Rusya, Beyaz Rusya ve Rus yanlısı güçlerin, diğer yanda Ukrayna'nın dahil olduğu, sürmekte olan bir savaştır. Yevromaydan'ın ardından görevden alınan Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Kırım'daki gerginlik nedeniyle Rusya'dan bölgeye asker göndermesini istemesinin ardından 2014 yılında başlayan ve Şubat 2022'de büyüyen askerî hareketliliktir. Bu savaşa Rusya'nın Kırım'ı ilhakı (2014), Donbass Savaşı (2014-günümüz), siber savaş ve siyasi gerilimler de dahildir. Rusya'nın bölgedeki jeopolitik çıkarlarını, vatandaşlarını ve konuşlandırılmış askerlerini koruduğunu iddia eden Devlet Başkanı Vladimir Putin, müdahale için parlamentodan onay almıştır. 21 Şubat 2022 de Rusya Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini resmen tanıdığını açıkladı. 24 Şubat 2022 tarihinde ise Rusya lideri Putin Ukrayna'yı istilaya başladıklarını televizyondan duyurdu. 2021'de diplomatik krizin ardından Ukrayna sınırlarına yakın bölgelere askeri yığınak yapan Rusya, 24 Şubat 2022'de geniş çaplı bir şekilde Ukrayna'yı istila etmeye başladı.

Abdullah Aydemir
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Son Dakika Dünya Ukraynalı asker, çatışmaya ara verip kahvesini yudumladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukraynalı asker, çatışmaya ara verip kahvesini yudumladı - Son Dakika
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