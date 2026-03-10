Görüntüleri paylaştılar! ABD ordusunda İran'a gözdağı - Son Dakika
Görüntüleri paylaştılar! ABD ordusunda İran'a gözdağı

Görüntüleri paylaştılar! ABD ordusunda İran\'a gözdağı
10.03.2026 18:35
Görüntüleri paylaştılar! ABD ordusunda İran\'a gözdağı
İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılarına devam eden ABD'nin Merkez Komutanlığı, Orta Doğu'da kullandıkları hava savunma sistemlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş devam ediyor. ABD ve İsrail başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentini hedef alırken; İran da misilleme saldırılarını sürdürüyor.

Bölge ülkelerindeki ABD üslerini ve İsrail'i hedef alan İran, Hürmüz Boğazı'nı da kapatarak petrol piyasalarını alt üst etti.

ABD ORDUSU GÖZDAĞI VERDİ

Öte yandan iki tarafın karşılıklı açıklama ve mesajları da devam ediyor. Son olarak ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM)Orta Doğu'da kullandıkları hava savunma sistemlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntüleri paylaştılar! ABD ordusunda İran'a gözdağı

SON DAKİKA: Görüntüleri paylaştılar! ABD ordusunda İran'a gözdağı - Son Dakika
