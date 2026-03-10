Görüntüleri paylaştılar! ABD ordusunda İran\'a gözdağı

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş devam ediyor. ABD ve İsrail başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentini hedef alırken; İran da misilleme saldırılarını sürdürüyor.
Bölge ülkelerindeki ABD üslerini ve İsrail'i hedef alan İran, Hürmüz Boğazı'nı da kapatarak petrol piyasalarını alt üst etti.
Öte yandan iki tarafın karşılıklı açıklama ve mesajları da devam ediyor. Son olarak ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM)Orta Doğu'da kullandıkları hava savunma sistemlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.
