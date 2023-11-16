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Biden ve Jinping'in görüşmesine damga vuran otomobil diyaloğu - Son Dakika

Biden ve Jinping'in görüşmesine damga vuran otomobil diyaloğu

16.11.2023 13:59

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in San Francisco'daki görüşmesindeki araba diyaloğu dikkat çekti. Kameralara yansıyan sohbette iki lider dışardayken ABD Başkanı Jinping'in arabasını görüp "Araba güzelmiş" deyince Jinping "Hongqi, yerli malı" diyor ve Biden arabanın içini inceliyor. Kısa süre sonrasında ise Biden "Bizim araç da Cadillac. Ona Canavar diyorlar" yanıtını verdi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 6 yıl aradan sonra ABD'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaretine kurşun geçirmez, 18 metre uzunluğundaki Hongqi sedanıyla katıldı. ABD Başkanı Joe Biden ise San Francisco'da başkanların 'Canavar' olarak adlandırdığı Cadillac'ın bir modelini kullandı.

ARALARINDAKİ DİYALOG DİKKAT ÇEKTİ

'Yapıcı' geçtiği ifade edilen görüşme sonrasında Biden ve Jinping'in yaptığı araba sohbeti ise gündem oldu. Kameralara yansıyan sohbette iki lider dışardayken ABD Başkanı Jinping'in arabasını görüp "Araba güzelmiş" deyince Jinping "Hongqi, yerli malı" diyor ve Biden arabanın içini inceliyor. Kısa süre sonrasında ise Biden "Bizim araç da Cadillac. Ona Canavar diyorlar" yanıtını veriyor.

JINPING'İN ARABASI 800 BİN DOLAR

Çin Devlet Başkanı Jinping'in kod adı N701 olan özel tasarım Hongqi aracının maliyeti en az 800 bin dolar olarak tahmin ediliyor. Aracın roket önleyici zırhlar, kalın kurşun geçirmez pencereler ve biyolojik ve kimyasal silahlardan korunma sistemleriyle donatıldığı biliniyor. Bununla birlikte daha birçok özelliği daha olduğu bilinse de diğer teknik özelliklerin çoğu devlet sırrı olduğundan açıklanmıyor. Başkan Xi, 2012'de Komünist Parti'ye Çin liderlerinin yalnızca Çin arabalarını kullanması gerektiğini söylemişti. Jinping "Yabancı bir arabada oturmak doğru görünmüyor. Pek çok yabancı lider, farklı ir durum olmadığı sürece kendi ülkelerinin limuzinlerini kullanıyor" demişti.

Jinpnig ilk kez 2014 yılında Yeni Zelanda'da 2 adet Hongqi L5 arabayı tercih etmişti. L5, ilk olarak 2014 yılında üretilirken şimdiye kadar piyasada bulunan en pahalı Çin yapımı otomobil olarak biliniyor.

BIDEN'IN 'CANAVARI'NDA YOK YOK

ABD Başkanı Biden'ın 'Canavar' adıyla bilinen Cadillac'ı ise tam 1.5 milyon dolar değerinde. 'Canavar' kimyasal ve biyolojik saldırıların yanı sıra kurşunlara ve patlamalara da dayanacak şekilde inşa edildi ve 'yok edilemez' olduğu iddia ediliyor. Aracın pencerelerinin 3 inç kalınlığında olduğu söylenirken, çelik zırhın 8 inç kalınlığında olduğu ifade ediliyor. Arabanın arka bölmesinde başkan ile birlikte en fazla 4 yolcu bulunurken, araç yangın söndürme sistemi ve sis perdeleriyle donatılmış. Aracın yakıt deposu zırhla kaplanırken, doğrudan isabet durumunda bile patlamasını önleyen özel köpüklerle doldurulmuş. Aracın arka koltuklarında Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Pentagon'a doğrudan hat sağlayan bir uydu telefonu da bulunuyor. Araçta güvenli bir oksijen sistemi ve acil durumlarda kan ihtiyacına karşın başkanın kendi kanının da bulunduğu bir torba bulunuyor. Ayrıca çoğu sisteme doğrudan başkanın yetkili olmasını sağlayan parmak izi sistemi de yer alıyor.

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SON DAKİKA: Biden ve Jinping'in görüşmesine damga vuran otomobil diyaloğu - Son Dakika
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