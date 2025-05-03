Green Card başvuru sonuçları açıklandı - Son Dakika
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Dünya

Green Card başvuru sonuçları açıklandı

Green Card başvuru sonuçları açıklandı

ABD'de süresiz oturma ve çalışma hakkı sağlayan 2025 Green Card başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru yapanlar, sonuçlarını resmi site üzerinden confirmation numarası ile öğrenebilecek.

03.05.2025 19:37
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nde süresiz oturma ve çalışma hakkı sağlayan Green Card (DV Lottery) başvurularının 2025 yılı sonuçları açıklandı.

ABD DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN SİTESİNDEN KONTROL EDİLEBİLECEK

Başvuru yapan adaylar, çekiliş sonuçlarını ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden kontrol edebilecek.

Green Card çekilişi sonucunu öğrenmek için https://dvprogram.state.gov/ adresine gitmek ve confirmation numarası, soyadınız ve doğum yılınızı eksiksiz şekilde girmek yeterli olacak.

KAZANANLARI NE BEKLİYOR?

Green Card kazanan adaylar için ise süreç yeni başlıyor. Kazandıysanız, vize başvurusu için gerekli belgeleri hazırlamanız, DS-260 formunu doldurmanız ve mülakat sürecine hazırlanmanız gerekiyor. Belgelerinizi kontrol edip, eksiksiz hale getirmelisiniz. Kazanan adaylar, işlemlerini zamanında tamamlamadıkları takdirde haklarını kaybedebilir.

İnsan Hakları, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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