Greta Thunberg Fransa'da lise eylemlerine destek verdi, 6 bin 800'ü aşan gözaltı var - Son Dakika
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Greta Thunberg Fransa'da lise eylemlerine destek verdi, 6 bin 800'ü aşan gözaltı var

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Greta Thunberg Fransa\'da lise eylemlerine destek verdi, 6 bin 800\'ü aşan gözaltı var
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Greta Thunberg, Fransa'da daha iyi eğitim talebiyle süren lise eylemlerine Saint-Denis'de destek verdi. Protestoların başlamasından bu yana çoğu reşit olmayan 6 bin 800'den fazla kişi gözaltına alındı.

(ANKARA) - İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, daha iyi eğitim koşulları talebiyle haftalardır eylemlerini sürdüren Fransa'daki lise öğrencilerine destek verdi. Paris yakınlarındaki Saint-Denis'de öğrencilerle bir araya gelen Thunberg, "Gençler tartışmalara dahil edilmiyor. Geleceğimiz elimizden alınıyor" dedi.

Fransa'da eylül ayında başlayan öğrenci protestoları bugün ülke çapında yeni protesto eylemleriyle devam ediyor. Üniversite öğrencileri, sendikalar ve sol muhalefet partilerinin de destek verdiği eylemlerde öğrenciler, öğretmen eksikliği, eğitimde eşitsizlik, bakımsız okul binaları, kalabalık ders programlarının iyileştirilmesine yönelik taleplerini dile getiriyor.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, protesto hareketinin merkezlerinden biri haline gelen Saint-Denis'deki Paul Eluard Lisesi önünde bugün öğrencilerle buluştu. Polis şiddeti iddialarının ardından avukatlar da öğrencileri korumak amacıyla okulun önünde toplandı.

6 BİN 800'DEN FAZLA GÖZALTI

Fransa Adalet Bakanlığı verilerine göre protestoların başlamasından bu yana çoğu reşit olmayan 6 bin 800'den fazla kişi gözaltına alındı. Polis, göstericilere yönelik şiddet iddialarıyla ilgili 24 olay hakkında iç soruşturma başlattı.

Fransa Eğitim Bakanlığı, dün ülke genelindeki 3 bin 700 liseden 130'unun kapalı olduğunu, kapalı okulların sayısı azalırken şiddet olaylarının arttığını bildirdi. Hükümet, geçen haftaki kitlesel gösterilerin ardından öğretmen açığının en fazla olduğu 114 liseye yaklaşık 3 bin yedek öğretmen görevlendirileceğini açıkladı. Öğrenci sendikaları ise hükümetin adımını yetersiz bularak liseler için 10 milyar euroluk ek bütçe talep ediyor.

HAFTA SONU HAYAT PAHALILIĞINA KARŞI YENİ BİR PROTESTO BEKLENİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da öğrencilerin taleplerinin çözümünün zaman alacağını belirterek göstericilere itidal çağrısında bulundu. Macron, "Bunlar zaman, istişare, tartışma ve saygı gerektiren meseleler" dedi. Öğrencilere destek amacıyla bugün düzenlenen ülke çapındaki eylemlerin ardından Fransa'da cumartesi günü de artan hayat pahalılığına karşı daha geniş katılımlı gösterilerin yapılması planlanıyor.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Greta Thunberg Fransa'da lise eylemlerine destek verdi, 6 bin 800'ü aşan gözaltı var - Son Dakika
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