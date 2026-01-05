Trump'ın gözünü diktiği ülkenin lideri yanıtladı: Tek gecede ele geçirilme riski var mı? - Son Dakika
Dünya

Trump'ın gözünü diktiği ülkenin lideri yanıtladı: Tek gecede ele geçirilme riski var mı?

Trump\'ın gözünü diktiği ülkenin lideri yanıtladı: Tek gecede ele geçirilme riski var mı?
05.01.2026 23:52
Ülkesinin 'ulusal güvenliği' açısından ihtiyacı olduğunu söylediği Grönland'ın Başbakanı Jens-Frederik Nielsen'den ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt geldi. ABD ile 'doğru kanallar' üzerinden diyaloğu sürdürmek istediklerini belirten Nielsen, Washington'un Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından Grönland için de yeniden gündeme gelen 'tek gecede ele geçirilme' riskinin ise bulunmadığını kaydetti.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var" söyleminin ardından başkent Nuuk'ta basın toplantısı düzenledi.

"ABD İLE DİYALOĞU SÜRDÜRME NİYETİNDEYİZ"

Özel bir durumla karşı karşıya olduklarını belirten Nielsen, "Son gelişmeler ışığında halkın endişelenmesi anlaşılabilir bir durum ancak buna gerek yok. Grönland, 'doğru kanallar' aracılığıyla ABD ile diyaloğu sürdürme arayışında. ABD ile uzun yıllardır devam eden güven ve işbirliğini sürdürme niyetindeyiz." ifadesini kullandı.

Jens-Frederik Nielsen, hem toplum olarak hem de müttefiklerle birlik içerisinde hareket etmeleri gerektiğini vurgulayarak, NATO ile işbirliğini de genişletmek istediklerinin altını çizdi.

Grönland, ABD ile diyaloğu sürdürme niyetinde olduklarını belirtti
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen

"'TEK GECEDE ELE GEÇİRİLME' RİSKİ YOK"

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından Grönland'ın yeniden gündeme gelmesine ilişkin Nielsen, "Grönland'ın durumu tamamen farklı. ABD'nin ilhak riski yok. Grönland, ABD ile temas kurmak için uygun diplomatik kanalları kullanmak istiyor." dedi.

Nielsen, Trump'ın Grönland'a ilişkin söylemlerinin sonunun gelmesi gerektiğine işaret ederek, uzun yıllardır devam eden dostluğun baskı altında olduğunu aktardı. ABD ile iyi işbirliğinin yeniden kurulmasının önemini yineleyen Nielsen, Grönland için "tek gecede ele geçirilme" riskinin bulunmadığını kaydetti.

Grönland, ABD ile diyaloğu sürdürme niyetinde olduklarını belirtti

TRUMP, GRÖNLAND'IN RUS VE ÇİN GEMİLERİYLE ÇEVRİLİ OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, en son yaptığı açıklamada, Grönland'ın "çok stratejik" bir yer olduğunu ve şu anda Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu iddia etmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmiş, Danimarka ve Grönland'ın tehdit edilmesini asla kabul etmeyeceklerini ifade etmişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Washington, Diplomasi, Venezuela, Grönland, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın gözünü diktiği ülkenin lideri yanıtladı: Tek gecede ele geçirilme riski var mı? - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Trump'ın gözünü diktiği ülkenin lideri yanıtladı: Tek gecede ele geçirilme riski var mı? - Son Dakika
