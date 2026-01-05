Trump\'ın gözünü diktiği ülkenin lideri yanıtladı: Tek gecede ele geçirilme riski var mı?

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var" söyleminin ardından başkent Nuuk'ta basın toplantısı düzenledi.

"ABD İLE DİYALOĞU SÜRDÜRME NİYETİNDEYİZ"

Özel bir durumla karşı karşıya olduklarını belirten Nielsen, "Son gelişmeler ışığında halkın endişelenmesi anlaşılabilir bir durum ancak buna gerek yok. Grönland, 'doğru kanallar' aracılığıyla ABD ile diyaloğu sürdürme arayışında. ABD ile uzun yıllardır devam eden güven ve işbirliğini sürdürme niyetindeyiz." ifadesini kullandı.

Jens-Frederik Nielsen, hem toplum olarak hem de müttefiklerle birlik içerisinde hareket etmeleri gerektiğini vurgulayarak, NATO ile işbirliğini de genişletmek istediklerinin altını çizdi.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen

"'TEK GECEDE ELE GEÇİRİLME' RİSKİ YOK"

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından Grönland'ın yeniden gündeme gelmesine ilişkin Nielsen, "Grönland'ın durumu tamamen farklı. ABD'nin ilhak riski yok. Grönland, ABD ile temas kurmak için uygun diplomatik kanalları kullanmak istiyor." dedi.

Nielsen, Trump'ın Grönland'a ilişkin söylemlerinin sonunun gelmesi gerektiğine işaret ederek, uzun yıllardır devam eden dostluğun baskı altında olduğunu aktardı. ABD ile iyi işbirliğinin yeniden kurulmasının önemini yineleyen Nielsen, Grönland için "tek gecede ele geçirilme" riskinin bulunmadığını kaydetti.

TRUMP, GRÖNLAND'IN RUS VE ÇİN GEMİLERİYLE ÇEVRİLİ OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, en son yaptığı açıklamada, Grönland'ın "çok stratejik" bir yer olduğunu ve şu anda Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu iddia etmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmiş, Danimarka ve Grönland'ın tehdit edilmesini asla kabul etmeyeceklerini ifade etmişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.