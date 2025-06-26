Grossi: İran, IAEA ile İş Birliği Yapmalı

IAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın IAEA ile iş birliği yapmasının hukuki zorunluluk olduğunu söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan çatışmalara ilişkin Fransız basınına değerlendirmede bulundu. Diplomatik çözümlere inandığını söyleyen Grossi, uluslararası hukuka göre nükleer tesislere yönelik saldırıların yasak olduğunu kaydetti. Grossi, "İran'ın bizimle iş birliği yapması bir iyilik değil. Bu, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na taraf ülke olduğu sürece İran için hukuki bir zorunluluk" dedi.

İsrail'in saldırısıyla başlayan çatışmaların ciddi hasara yol açtığını aktaran Grossi, "Bu nedenle nükleer faaliyetlerin yeniden başlaması İran'ın ne yapmak isteyeceğine bağlı. Kaldıkları yerden devam mı edecekler, yoksa daha az mı yapacaklar?" diye konuştu.