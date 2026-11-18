İskoçya'da yaşayan 38 yaşındaki boyacı Sean Little, 13 yıldır beklediği Grand Theft Auto 6'yı (GTA 6) kesintisiz oynayabilmek için işinden bir hafta izin almakla yetinmedi; eşine ve kızına "müdahale etmeme sözleşmesi" imzalattı. BBC'nin haberine göre Little, evde geçireceği yedi gün boyunca köpekleri gezdirmesinin ve mutfakta yardım etmesinin isteneceğini bildiği için böyle bir yola başvurdu.

Dumfries ve Galloway bölgesindeki Newton Stewart kasabasında yaşayan Little, sözleşmeyi eşi Natalie ve 13 yaşındaki kızı Charlotte için şaka olarak hazırladığını, imza anını da TikTok hesabı için kaydettiğini söyledi. Sözleşmeye göre aile, bir hafta boyunca oturma odasını ona bırakacak.

EŞİNE 50, KIZINA 20 STERLİN "İMZA PARASI"

Sözleşme, Natalie ve Charlotte'ın oyunu bölmesini, hikâyeyle ilgili sürpriz bozan bilgi vermesini ve "gereksiz ev işi" çıkarmasını yasaklıyor. Metinde bir dizi yasaklı cümle de yer alıyor. Little, karşılığında eşine 50, kızına 20 sterlin "imza parası" ödedi; evin haftalık bütçesine katkısını da 500 sterline çıkardı.

Eşi Natalie, "Ondan hiçbir ev işi isteyemiyoruz. Ne kadar süredir oynadığı ya da saatlerdir koltuktan kalkmadığı için tembel olduğu konusunda yorum yapmamız da yasak. Atıştırmalık alabileyim diye bana fazladan mutfak parası verdi, yemek de yapmayacak" dedi.

BULAŞIK ÇIKMASIN DİYE KÂĞIT TABAK ALDI

Hiçbir şeyi şansa bırakmayan Little, bulaşık yıkaması istenmesin diye kâğıt tabak bile aldı. İzin haftasına hazırlanmak için hafta sonları çalıştığını, günde 13 saat mesai yaptığını ve kenara para koyduğunu anlattı.

Little, "İnsanlar muhtemelen saf olduğumu düşünüyor, belki haksız da değiller ama umurumda değil. Ailem mutlu, ben mutluyum" diye konuştu. Serinin ilk oyununu ergenlik çağında oynadığını söyleyen Little, GTA 5 çıktığında 20'li yaşlarının ortasındaydı.

"GTA 7 ÇIKTIĞINDA 51 YAŞINDA OLACAĞIM"

Kendisini, ilk Yıldız Savaşları filmini 1970'lerde izleyip hâlâ seriyi takip eden hayranlara benzeten Little, "İnsan bir şeyin hayranı olmayı yaşla bırakmaz. Aynı takvim sürerse GTA 7 çıktığında 51 yaşında olacağım, muhtemelen hâlâ içimde bir ergen olacak" dedi.

İspanya'nın tatil beldesi Benidorm yerine oyundaki Vice City'de bir hafta geçirecek olmasını ise "Çok daha iyi" sözleriyle değerlendirdi.

Kaynak: BBC