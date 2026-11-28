Konsollarda satış rekorları kıran Grand Theft Auto 6'yı resmi sürüm gelmeden bilgisayarlara taşımak için oyuncular ve yazılımcılar kolları sıvadı. Oyunun yayıncısı Take-Two Interactive ise GitHub gibi platformlardaki bu projelere telif ihlali gerekçesiyle kaldırma bildirimleri göndermeye başladı, BBC'nin haberine göre.

Rockstar Games, GTA 6'nın PC sürümünü henüz duyurmadı. Şirket, GTA 5'in bilgisayar sürümünü konsol çıkışından 19 ay sonra yayımlamıştı. Bu kez sabırsız oyuncular, kasım başında sızdırılan dosyalar ve yapay zekâ destekli kodlama araçlarıyla bekleyişi kısaltmaya çalışıyor.

SIZAN XBOX DOSYASI BAŞLANGIÇ NOKTASI OLDU

Kendisine Cyberleek adını veren bir hacker ya da grup, kasım başında oyunun neredeyse eksiksiz bir Xbox geliştirme sürümünü yayımladığını öne sürdü. Ardından oyunu başlatmak için gereken .exe dosyasını da sızdırdığını iddia etti. Rockstar ve Take-Two, sızan dosyaların gerçek olup olmadığını doğrulamadı.

Bu dosyalar üzerinde çalışanlar, yapay zekâ yardımıyla oyunun kodunu tersine mühendislikle çözüp bilgisayarda çalışacak yeni bir sürüm derlemeye uğraşıyor. X'te paylaşılan denemeler, oyunun yalnızca açılmasından akıcı biçimde çalışmasına kadar farklı aşamaları gösteriyor. BBC'nin incelediği bir denemede oyunun bazı bölümleri, üst düzey bir bilgisayarda konsola yakın akıcılıkta çalışıyordu.

"KORSANLIK HAYATIN BİR GERÇEĞİ"

Take-Two'nun gönderdiği bildirimlerden birinde, girişimin şirketin telif hakkıyla korunan ürününü ihlal etmeye yönelik açık bir deneme olduğu vurgulandı. Şirketin CEO'su Strauss Zelnick, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda korsanlığın eğlence sektöründe "hayatın bir gerçeği" olduğunu, ancak dosya boyutları ve karmaşıklıkları nedeniyle video oyunlarında şimdiye kadar daha az sorun yarattığını söyledi.

Uzmanlar, oyunun kodunu çözüp yeniden dağıtmanın büyük ölçüde yasa dışı olduğu görüşünde. İngiliz fikri mülkiyet avukatı Aaron Treble, bir klonu yayımlayan ya da satan herkesin "neredeyse kesinlikle" telif hakkını ihlal etmiş olacağını belirtti.

KÜÇÜK STÜDYOLAR DA TEDİRGİN

Yapay zekâyla oyun kopyalama dalgası yalnızca GTA 6'yı etkilemiyor. Bağımsız stüdyo Robotonic, henüz yayımlanmamış bulmaca oyunu 204Snake'in aynı adla ücretsiz bir oyun platformunda belirdiğini fark etti ve kopyayı telif bildirimiyle kaldırttı. Game Maker's Toolkit kanalının kurucusu Mark Brown, derin cepleri olan sektör devlerinin bile bundan etkilendiğini, artık işin ciddiye bindiğini söyledi.

GTA 6, satışa çıktığı ilk tam günde 3,8 milyar dolarlık perakende satışa ulaşarak tarihin en büyük eğlence lansmanı olmuştu.

Kaynak: BBC