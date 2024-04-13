Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti

Guinness Dünya Rekorları, Lori ve George Schappell adlı kardeşlerin 62 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. İkizler, yaşayan en yaşlı yapışık ikizler ve en yaşlı kadın yapışık ikizler rekorlarını elinde tutuyordu. Lori'nin vücudunda engel yoktu ancak George yürüyemiyordu. İkizlerin hayatı boyunca birçok başarı elde ettiği belirtildi.

13.04.2024 11:37  Güncelleme: 11:42
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Dünya çapında kırılan rekorları kayıt eden Guinness Dünya Rekorları, dün 'dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri' rekorunu elinde tutan Lori ve George Schappell'in 62 yaşında hayata veda ettiğini duyurdu.

Guinness, açıklamasında 'Yaşayan en yaşlı yapışık ikizler' ile 'Şimdiye kadarki en yaşlı kadın yapışık ikizler' rekorlarını elinde tutan Lori ve George Schappell adlı kardeşlerin 7 Nisan'da Pennsylvania Üniversitesi Hastanesi'nde açıklanmayan nedenlerle vefat ettiğini belirtti. Anne karnında kafatasından yapışık olarak 18 Eylül 1961'de doğan kardeşler, hayati kan damarlarını ve beyinlerinin yüzde 30'unu (ön ve yan loblar) paylaşıyorlardı.

Açıklamada "Lori'nin vücudunda engel yoktu ancak George yürüyemiyordu. Lori'nin ittiği tekerlekli sandalye tipi bir taburede oturuyordu. George bir country şarkıcısı olarak başarılı bir kariyere sahipken, Lori on lobutlu bir bowling oyuncusuydu. Lori ayrıca 90'lı yıllarda bir hastanenin çamaşırhanesinde birkaç yıl çalıştı ve programını George'un konserlerine göre ayarlayarak dünyanın dört bir yanındaki Almanya ve Japonya gibi ülkelere götürdü" denildi. Doğduklarında en fazla 30 yaşına kadar yaşayacağı belirtilen ikizler, 62 yıl 202 gün yaşadı.

Kaynak: DHA

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