Güney Afrika Büyükelçisi Paris'te Ölü Bulundu

01.10.2025 09:39
Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi Mthethwa, otelin 22. katından düşerek yaşamını yitirdi.

Fransa ve Monako büyükelçiliğinin yanı sıra UNESCO Daimi Temsilciliğini de yürüten Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, Paris'te kaldığı otelin 22'nci katından düşerek hayatını kaybetti.

EŞİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Mthethwa'nın cansız bedeninin, dün bulunduğu bildirildi. Mthethwa'nın eşi, eşinden endişe verici bir mesaj aldığını söyleyerek, kayıp başvurusunda bulundu.

GÜVENLİ PENCERE ZORLANMIŞ

Polis, intihar ihtimaline karşı Bois de Boulogne bölgesinde arama çalışmaları yürüttü. Paris savcılığı, büyükelçinin kaldığı otel odasındaki güvenli pencerenin zorlandığını açıkladı. Olayın intihar olup olmadığına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

