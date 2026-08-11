Güney Afrika\'da Maden Göçüğü: 14 Ölü

GÜNEY Afrika Cumhuriyeti'nin North West eyaletinde bir madende meydana gelen göçükte 14 madenci hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin North West Eyalet Polis Sözcüsü Albay Adele Myburgh, Rustenburg yakınlarındaki Nkaneng bölgesinde bulunan bir kaçak madende kaya düşmesi sonucu 14 madencinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Myburgh, kazada yaralanan 8 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyleyerek, sayısı henüz bilinmeyen bazı kaçak madencilerin yer altında mahsur kalmış olabileceğini belirtti. Kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.