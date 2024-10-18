Güney Kafkasya Toplantısı Tamamlandı

Dünya

'TOPLANTININ SONUNDA BİR ORTAK BİLDİRİ KABUL EDİLMİŞTİR'

Dışişleri Bakanlığı'ndan, İstanbul'da Düzenlenen 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3'üncü Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin katıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu platformun başlıca amacı, bölgesel sahiplenme anlayışıyla, Güney Kafkasya'da karşılıklı yarar temelinde çok taraflı iş birliğinin geliştirilmesidir. Toplantıda, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine ve bölgesel kalkınmaya ilişkin konular ele alınmıştır. Somut projeler yoluyla bölgesel iş birliğinin derinleştirilmesi üzerinde fikir alışverişinde bulunulmuştur. Söz konusu toplantının sonunda bir Ortak Bildiri kabul edilmiştir. Ortak Bildiride, bölgesel ekonomik iş birliğinin ülkeler arası güven tesisi ile refah ve istikrara olan katkılarına vurgu yapılmıştır. Ulaştırma, iletişim, ticaret, enerji, yatırım ve bağlantısallık alanlarındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirmek konusunda mutabık kalınmıştır. Bildiride ayrıca, bölgede barışın ve istikrarın diyalog yoluyla sağlanmasının önemi vurgulanmıştır. Konuk Bakanlar, toplantı ertesinde Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmiştir. Türkiye, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması ve iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla bölge ülkeleriyle çalışmaya devam edecektir" denildi.

Hüseyin Samet ÖKSÜZ/ ANKARA,