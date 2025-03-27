Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var - Son Dakika
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Dünya

Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var

Güney Kıbrıs\'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var

Güney Kıbrıs'ta "Devrimci Özgürlük Savaşçıları Hareketi" isimli yeni bir terör örgütü kuruldu. Türkiye'ye karşı faaliyet göstereceğini açıklayan örgüt, Kıbrıs'ı Türklerden arındırmak için savaş başlatacaklarını belirtti.

27.03.2025 21:45
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Güney Kıbrıs'ta yeni kurulan "Devrimci Özgürlük Savaşçıları Hareketi" isimli terör örgütü, hedeflerine ise Türkiye'yi koydu. Örgüt, Kıbrıs'ı Türklerden almak için savaş başlatacaklarını açıkladı.

GÜNEY KIBRIS'TA YENİ TERÖR ÖRGÜTÜ

Güney Kıbrıs'tan skandal bir haber geldi. Ülkede "Devrimci Özgürlük Savaşçıları Hareketi" isimli yeni terör örgütü kuruldu. Örgüt, Türkiye'ye karşı silahlı mücadele yürüteceğini açıkladı.

Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var

KIBRIS'I TÜRKLERDEN ALMAK İÇİN SAVAŞ BAŞLATACAKLARMIŞ

Örgütün, Osmanlı'ya karşı Yunan isyanının simgelerinden olan "Ateş ve Balta" figürlerini sembol olarak kullanması dikkat çekti. Terör örgütü, Kıbrıs'ı Türklerden arındırmak için bir savaş başlatacağını duyurdu.

TÜRKİYE KARŞITI SKANDAL PROPAGANDALAR YAPIYORLAR

Terör örgütü, Kıbrıs topraklarının Türkiye tarafından "işgal edildiği" yönünde skandal propaganda yaparak kendilerine destekçi bulmaya çalışıyor. Türkiye karşıtı söylemlerini propagandalarının merkezine oturtan terör örgütü, ilk olarak Temmuz 2024'te adını duyurmuştu.

Uluslararası İlişkiler, Güney Kıbrıs, Güvenlik, 3-sayfa, Türkiye, Kıbrıs, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Bayram :
    Yarim kalmis isi bitirme zamanimiz geldi gibime geliyor.. 219 12 Yanıtla
  • 220198:
    skinti tinne,ayseyi yine tatile cikartiriz 161 11 Yanıtla
  • velibaba1.2.3:
    yazık edecekler kendilerine süküp atıp donsuz yattıracaklar kendilerini 112 7 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Biliyoruz. İtrail işi. Rum kesimini,yanına yuna nı,üstünde itraili koy öyle çık piyasaya. Bakalım kaç kuruşlukmuşsunuz görelim. 95 11 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    yramida yersiniz 92 6 Yanıtla
  • Mlh Anl:
    gtü kaşınanlar var yine 83 4 Yanıtla
  • Uğur Yazıcı:
    Yine kaşınıyorsunuz... 76 3 Yanıtla
  • Bekir Canverdi:
    hey allahım bi bitmediniz gittiniz dedelerinizden demi ders almadınız hiççç 72 3 Yanıtla
  • 1837837:
    bi siz eksiktiniz. Kalın için 24 saat ama neyse 59 5 Yanıtla
  • Bekir Canverdi:
    Avcılar derneği olmasın ooo :) 51 1 Yanıtla
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