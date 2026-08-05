Güney Kore'de Aşırı Sıcaklıklar 21 Can Aldı
Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirdi, 2.441 kişi acil servise başvurdu.
GÜNEY Kore'de, aşırı sıcaklıkların yol açtığı rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 21'e yükseldiği bildirildi.
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'ndan (KDCA) yapılan açıklamada, mayıs ortasından itibaren toplam 2 bin 441 kişinin sıcaklıkla bağlantılı rahatsızlıklar nedeniyle acil servislere başvurduğu belirtildi. Açıklamada bu yıl aşırı sıcaklıklara bağlı olarak 21 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Kaynak: DHA
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