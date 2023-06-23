Güney Kore'de yeni doğan iki bebeğini öldürüp yıllarca dondurucuda saklayan anneye tutuklandı! - Son Dakika
Üye Girişi
Güney Kore'de yeni doğan iki bebeğini öldürüp yıllarca dondurucuda saklayan anneye tutuklandı!

Güney Kore'de yeni doğan iki bebeğini öldürüp yıllarca dondurucuda saklayan anneye tutuklandı!

23.06.2023 10:42

Güney Kore'de bir anne, iki bebeğini öldürmek ve cesetlerini yıllarca dondurucuda tutmak suçundan hakim karşısına çıkıyor. Korkunç olay hükümetin Teftiş Kurulu'nun hastane doğumlarının kaydı olmasına rağmen bebeklerin doğumlarının hiçbir zaman resmi olarak kaydedilmediğini tespit etmesiyle anlaşıldı.

Gyeonggi Nambu İl Polisinden bir yetkili CNN'e 30'lu yaşlarındaki kadının bebekleri öldürdüğünü itiraf ettiğini ve bunu 12, 10 ve 8 yaşlarındaki diğer üç çocuğuna bakarken ekonomik zorluklarla karşılaştığı için yaptığını söyledi. Yeni doğanların öldüklerinde sadece bir günlük olduklarını açıklandı.

DOĞUMUN ERTESİ GÜN BOĞMUŞ

İlk kurban, kadının Kasım 2018'de bir hastanede doğan dördüncü çocuğuydu. Polis, kadının doğumun ertesi günü kızı boğduğunu ve cesedini evinin dondurucusuna koyduğunu açıkladı. Zanlı, Kasım 2019'da doğan beşinci çocuğuna da aynı şeyi yapmakla suçlandı. Kocası, polise kendisine iki çocuğun kürtajla alındığının söylendiğini ve bu nedenle iddia edilen cinayetlerden haberi olmadığını söyledi.

HASTANE KAYITLARI İNCELENİRKEN ORTAYA ÇIKTI

Dava, Mayıs ayında hükümetin Teftiş Kurulu'nun hastane doğumlarının kaydı olmasına rağmen bebeklerin doğumlarının hiçbir zaman resmi olarak kaydedilmediğini tespit etmesiyle gün ışığına çıktı. Kadın, bugün tutuklama kararı duruşması için hakim karşısına çıkacak.

YORUMLAR
500

Güney Kore, Bebek, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güney Kore'de yeni doğan iki bebeğini öldürüp yıllarca dondurucuda saklayan anneye tutuklandı! - Son Dakika


Son Dakika
11:14 Beşiktaşlı oyuncu Görkem Sevindik motosikletiyle kaza yaptı
11:12 Beşiktaşlı oyuncu Görkem Sevindik motosiklet kazası geçirdi
11:08 Pendikspor, Theo Walcott'u transfer etmek istiyor
11:02 Yok artık Pendikspor! Theo Walcott'a imzayı attırmak için gemileri yaktılar
11:00 Olası İstanbul depremiyle ilgili konuşan Naci Görür, 5 ilçeye dikkat çekti: Ağır hasar alacak
10:56 Olası İstanbul depremiyle ilgili konuşan Naci Görür, 5 ilçeyi işaret etti: Ağır hasar alacak
10:56 Altın fiyatları yükselişte! Gramı 1.531 seviyesinden işlem görüyor
10:56 Bunu da mı bildiler? Simpsonlar'ın 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Titanik faciasını önceden tahmin ettiği ileri sürüldü
10:48 Altının fiyatı yükselişe geçti! Gram 1.531 seviyesinden işlem görüyor
10:46 Kehanetleriyle ünlü Simpsonlar, 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Titanik faciasını bildi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 11:49:47. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Kore'de yeni doğan iki bebeğini öldürüp yıllarca dondurucuda saklayan anneye tutuklandı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement