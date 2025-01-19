GÜNEY Kore'de sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve gözaltına alınan Yoon Suk Yeol hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.
Güney Kore'de Yolsuzluk Soruşturma Ofisi'nin (CIO) tutuklama talebinde bulunmasının ardından Yoon Suk Yeol mahkemeye çıktı. Seul Batı Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmada Yoon'un, yaklaşık 5 saat süren duruşmada ifade vermesinin ardından gözaltı merkezine geri götürüldü.
Seul Batı Bölge Mahkemesi, 'başarısız sıkı yönetim girişimi ve milletvekillerinin sıkıyönetim kararını kaldırmasını engellemek amacıyla Ulusal Meclis'e asker gönderdiği' gerekçesiyle Yoon hakkında 'ayaklanmaya liderlik etme' ve 'yetkisini kötüye kullanma' suçlarından tutuklama kararı çıkardı.
Son Dakika › Dünya › Güney Kore'de Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Tutuklandı - Son Dakika
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