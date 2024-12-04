GÜNEY Kore'de muhalefet partileri, Devlet Başkanı Yoon'un azli için meclise önerge verecek.
Güney Kore'de muhalefet partileri, sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon Seuk Yeol'ün görevden alınması için meclise önerge vereceğini duyurdu. Önergenin 6-7 Aralık'ta görüşülmesinin beklendiğini duyurdu.
Son Dakika › Dünya › Güney Kore'de Muhalefet Partilerinden Devlet Başkanı Yoon'un Azli İçin Önerge - Son Dakika
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