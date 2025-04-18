Güney Kore\'de Orman Yangınları: 104 Bin Hektar Zarar

GÜNEY Kore'de çıkan büyük çaplı orman yangınlarında zarar gören alanın 104 bin hektara ulaştığı belirtildi.

Kore Ormancılık Servisi'nden (KFS) yapılan açıklamada, yangınlarda zarar gören alanın daha önce tahmin edilen 45 bin 157 hektarın yaklaşık 2,2 katından daha faza olduğu bildirildi. Güney Gyeongsang eyaletinde 3 bin 397 hektar, Kuzey Gyeongsang eyaletinde 90 bin 289 hektar ve Ulsan metropolünde bin 190 hektar başta olmak üzere toplamda 104 bin hektarlık alanın yandığı kaydedildi.