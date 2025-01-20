GÜNEY Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve dün tutuklanan Yoon Suk Yeol'un başarısız sıkıyönetim ilanında rol oynamakla suçlanan 4 üst düzey komutan görevden alındı.
Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın disiplin komitesi, Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık 2024'te başarısızlıkla sonuçlanan sıkıyönetim girişiminde yer aldığından şüphelenilen Yeo In-hyung, Moon Sang-ho, Lee Jin-woo ve Kwak Jong-keun isimli 4 üst düzey komutanın resmi olarak görevden alındığını duyurdu. Başarısız sıkıyönetim ilanı sırasında, 'sıkıyönetim komutanı' olarak atanan Genelkurmay Başkanı Park An-su için ise disiplin süreci devam ediyor.
Son Dakika › Dünya › Güney Kore'de Sıkıyönetim Girişimi: 4 Üst Düzey Komutan Görevden Alındı - Son Dakika
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