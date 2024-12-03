GÜNEY Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, sıkıyönetim ilan etti. Yoon, sıkıyönetim ilan edilmesinin amacının Kuzey Koreli unsurları devletin içinden temizlemek olduğunu söyledi.
Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol'un sıkıyönetim ilan ettiği bildirildi. Güney Koreli lider, sıkıyönetim kararının Kuzey Kore yanlısı unsurları devletin içinden temizlemek amacıyla alındığını duyurdu.
Ülkenin ana muhalefetteki Demokrat partisi kararın ardından milletvekillerini parlamentoya çağırdı.
Son Dakika › Dünya › Güney Kore'de Sıkıyönetim İlan Edildi - Son Dakika
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