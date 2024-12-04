Güney Kore'de Sıkıyönetim Kaldırıldı - Son Dakika
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Güney Kore'de Sıkıyönetim Kaldırıldı

Güney Kore\'de Sıkıyönetim Kaldırıldı

Güney Kore'de parlamento, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetimi oy çokluğuyla kaldırdı. Meclis Başkanı, askerlerin ana binadan tamamen ayrıldığını duyurdu.

04.12.2024 09:48  Güncelleme: 09:49
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GÜNEY Kore'de parlamento, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un muhalefeti devlet karşıtı faaliyetlerle suçlayarak ilan ettiği sıkıyönetimin kaldırılmasını oylayarak kabul etti.

Güney Kore Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetimin yapılan oylamanın ardından hükümsüz hale geldiği bildirildi. Anayasa uyarınca sıkıyönetimin parlamento çoğunluğunun talebiyle kaldırılması gerekiyor.

Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-Shik, yaptığı açıklamada, "Meclisin ana binasına giren tüm askerler tamamen ayrıldı" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Güney Kore'de Sıkıyönetim Kaldırıldı - Son Dakika

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