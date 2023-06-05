Güney Kore'de Suç Hikayelerine Hayranlık Besleyen Kadın, Merak Ettiği İçin Cinayet İşledi - Son Dakika
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Güney Kore'de Suç Hikayelerine Hayranlık Besleyen Kadın, Merak Ettiği İçin Cinayet İşledi

Güney Kore'de Suç Hikayelerine Hayranlık Besleyen Kadın, Merak Ettiği İçin Cinayet İşledi

05.06.2023 18:22

Güney Kore'nin Busan şehrinde suç hikayelerine hayranlık besleyen 23 yaşında bir kadın, merak ettiği için cinayet işlediğini söyledi. Jung Yoo-jung adındaki katil zanlısı kadın, Busan polisi tarafından tutuklandı. Jung'un izlediği televizyon programları ve kitaplar nedeniyle cinayete takıntılı olduğu düşünülüyor. Jung'un kurbanını internetten araştırarak; ebeveynler ve öğretmenleri buluşturan bir uygulamadan bulduğunu bildirdi. Zanlının, 24 Mayıs'ta kadın kurbanıyla temasa geçtiği ve iki gün sonra lise kıyafetleri giyerek evine gittiği belirlendi. Eve giren Jung, ismi açıklanmayan öğretmeni bıçakla öldürdü. Öğretmenin cansız bedeninin bir kısmını valize yerleştiren Jung, taksiyle ormanlık bir alana giderek valizi buraya bıraktı. Ancak Jung'dan şüphelenen taksici, durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Jung'un çantasında kanlı giysilere rastladı. Kurbanın kalan parçaları da Jung'un evinde bulundu. Jung'un telefonunda yapılan incelemede, bir cesedin nasıl saklanacağına dair 3 aydır araştırma yaptığı fark edildi.

Güney Kore'nin Busan şehrinde suç hikayelerine hayranlık besleyen 23 yaşında bir kadın, merak ettiği için cinayet işlediğini söyledi. Jung Yoo-jung adındaki katil zanlısı kadın, Busan polisi tarafından tutuklandı.

Insider'da yer alan habere göre Jung'un izlediği televizyon programları ve kitaplar nedeniyle cinayete takıntılı olduğu düşünülüyor. 23 yaşındaki zanlının, cinayeti önceden tasarladığından şüphe ediliyor.

LİSE KIYAFETLERİ GİYİP KURBANIN EVİNE GİTTİ

Adı açıklanmayan bir polis sözcüsü, Jung'un kurbanını internetten araştırarak; ebeveynler ve öğretmenleri buluşturan bir uygulamadan bulduğunu bildirdi. Zanlının, 24 Mayıs'ta kadın kurbanıyla temasa geçtiği ve iki gün sonra lise kıyafetleri giyerek evine gittiği belirlendi. Eve giren Jung, ismi açıklanmayan öğretmeni bıçakla öldürdü.

23 yaşındaki katil zanlısının, işlediği cinayetin ardından yakınlarda bulunan bir süpermarkete giderek paket paket çöp torbası ve çamaşır suyu aldığı öğrenildi. Eve dönen Jung, kurbanını kesip parçalara ayırdı.

TAKSİCİNİN İHBARIYLA YAKALANDI

Öğretmenin cansız bedeninin bir kısmını valize yerleştiren Jung, taksiyle ormanlık bir alana giderek valizi buraya bıraktı. Polis, öğretmenin ortadan kaybolmuş gibi gösterilmeye çalışıldığını ifade etti.

Ancak Jung'dan şüphelenen taksici, durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Jung'un çantasında kanlı giysilere rastladı. Kurbanın kalan parçaları da Jung'un evinde bulundu. Jung'un telefonunda yapılan incelemede, bir cesedin nasıl saklanacağına dair 3 aydır araştırma yaptığı fark edildi.

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Güney Kore, Busan, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güney Kore'de Suç Hikayelerine Hayranlık Besleyen Kadın, Merak Ettiği İçin Cinayet İşledi - Son Dakika


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