Güney Kore'de Yolcu Uçağı Kazası: 176 Ölü - Son Dakika
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Güney Kore'de Yolcu Uçağı Kazası: 176 Ölü

Güney Kore\'de Yolcu Uçağı Kazası: 176 Ölü

Güney Kore'nin Muan şehrinde meydana gelen uçak kazasında, 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağının iniş sırasında kontrolden çıkması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 176'ya yükseldi. Kazanın, 30 yılın en ölümcül uçak kazalarından biri olduğu belirtildi.

29.12.2024 13:29  Güncelleme: 13:30
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GÜNEY Kore'nin Muan şehrinde 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 176'ya yükseldiği belirtildi.

Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait yolcu uçağı Güney Kore'de pistten çıkarak duvara çarptı. İtfaiye ekipleri, iniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçağın havalimanını çevreleyen çite çarptığını kaydetti. 175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu uçakta, 176 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Kore İtfaiye Teşkilatı kazanın ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Uçak neredeyse tamamen yok oldu ve ölen kişileri tespit etmek giderek zorlaşıyor. Kalıntıları bulup tespit ettiğimiz için süreç zaman alıyor" denildi.

Kazanın, Güney Koreli bir hava yolunun karıştığı yaklaşık son 30 yılın en ölümcül uçak kazalarından biri olduğu aktarıldı.

İlk belirlemelere göre, kazaya iniş takımlarında yaşanan arızanın neden olduğu düşünülüyor.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, uçağa kaza gerçekleşmeden önce kuş çarpması için uyarı gönderildiğini açıkladı.

Uçağı düşen hava yolu şirketinin CEO'su Kim E-bae, şirketin internet sitesinde resmi bir açıklama yayınladı. CEO açıklamasında, "Öncelikle, Jeju Air'e güvenen herkesten özür dilemek için başımızı eğiyoruz. Her şeyden önce, bu kazada hayatını kaybeden yolcuların ailelerine en derin taziyelerimizi ve özürlerimizi iletiyoruz. Şu anda, kazanın nedenini belirlemek zor ve ilgili hükümet kurumlarından resmi soruşturma sonuçlarını beklemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Güney Kore'de Yolcu Uçağı Kazası: 176 Ölü - Son Dakika

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