Güney Kore'de Yoon Suk Yeol Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Güney Kore'de Yoon Suk Yeol Gözaltına Alındı

Güney Kore\'de Yoon Suk Yeol Gözaltına Alındı

Sıkıyönetim kararı nedeniyle görevden alınan Yoon Suk Yeol, gözaltına alındı ve sorgulanıyor.

15.01.2025 11:27
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(ANKARA) - "Aldığı sıkıyönetim kararıyla Anayasa'yı ihlal ettiği" gerekçesiyle görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, gözaltına alındı.

Günay Koreli yetkililer, ülkesinde 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon için bugün gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Güney Kore devlet ajansı,Güney Kore Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) Başkan Yardımcısı Lee Jae Seung'un, bu sabahtan itibaren avukatlarının da bulunduğu bir sorgu odasında Yoon'u sorguladığını bildirdi. Yoon'un, sorgulamanın ardından Uiwang'daki Seul Gözaltı Merkezi'nde tutulacağı açıklandı.

Yoon Suk Yeol, gözaltına alınmasının ardından, önceden kaydedilmiş bir video mesaj yayınladı. Mesajda, "kan dökülmesini" önlemek için başarısız sıkıyönetim teklifi nedeniyle ifade vermeye karar verdiğini" söyleyen Yoon, soruşturmanın yasallığını kabul etmediğini ancak "kan dökülmesini önlemek için" CIO'nun karşısına çıkacağını belirtti.

Gözaltı işlemi başkanlık konutunda yapıldı

Güney Kore medyasında yer alan haberlere göre, görevden uzaklaştırılan Devlet Başkanının gözaltına alınma işlemi, başkanlık konutunda gerçekleşti. Güney Koreli yetkililer ve güvenlik güçleri, konutun girişine araçlarla barikat kuran Başkanlık Güvenlik Servisi tarafından ilk başta engellendi. Güvenlik güçleri, Yoon'un konutuna tırmanmak için merdiven kullandı.

Aralarında Yoon'un destekçilerinin de bulunduğu binlerce kişi, konutun önünde toplanırken, iktidardaki muhafazakar Halk Gücü Partisi'nden bir grup milletvekili ve Yoon'un avukatları da konutun içinde gözaltı işlemini engellemeye çalıştı.

Yoon'un başkanlık konvoyu polis eskortları eşliğinde tepedeki konutundan ayrılırken görüldü. Haberlerde, Yolsuzluk Soruşturma Ofisi'nin, Yoon'u en fazla 48 saat tutabileceği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te, muhalefeti devlet karşıtı faaliyetlerde bulunmakla suçlayarak ülkede sıkıyönetim ilan etmişti.

Yoon Suk Yeol, "aldığı sıkıyönetim kararıyla Anayasa'yı ihlal ettiği" gerekçesiyle Ulusal Mecliste yapılan oylama ile 14 Aralık 2024'te azledildi.

Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınma kararının ofisine bildirilmesinin ardından, Yoon'un görevinden uzaklaştırılacağı ve Başbakan Han Duck-soo'nun başkan vekili olarak görev yapacağı açıklanmış, Güney Kore Anayasa Mahkemesinin başlattığı, "aldığı sıkıyönetim kararıyla Anayasa'yı ihlal ettiği" gerekçesiyle azledilen Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasına ilişkin süreç devam ediyor.

Güney Kore Ulusal Meclisinin, azlini istediği ve bu nedenle görevden uzaklaştırılan Yoon, gözaltına alınan ilk devlet başkanı oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Güney Kore'de Yoon Suk Yeol Gözaltına Alındı - Son Dakika

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