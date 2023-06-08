Güney Kore'nin güneydoğusundaki Seongnam şehrinde bulunan Sunae Metro İstasyonu'nda sabah saatlerinde arızalanan yürüyen merdiven ters yöne hareket etti. Aniden yön değiştiren merdivende bulunan yolcular, dengelerini kaybederek merdivenden yuvarlandı.
O anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansırken, 14 kişinin yaralandığı açıklandı. Sırtından ve bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılan 3 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Arızanın nedenine yönelik inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Dünya › Güney Kore'de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı - Son Dakika