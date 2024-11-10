Güney Sudan\'da Sel Felaketi

Dünya

BİRLEŞMİŞ Milletler, Güney Sudan'da etkili olan selden 1,4 milyon kişinin etkilendiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler, Güney Sudan'da yaşanan selden 1,4 milyon insanın etkilendiğini ve 375 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Açıklamada, Güney Sudan'da bu yılki seller son yılların en kötüsü olarak nitelendirilirken, yolların sular altında kaldığına vurgu yapıldı. Açıklamada, müdahale ekiplerinin, zorlu koşullarda topluluklara ulaşmaya çalışması nedeniyle insani yardımların gönderilmesinde gecikmeler yaşandığı da kaydedildi.