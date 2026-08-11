Gurbetçi Aile Kapıkule'de Mağdur Oldu - Son Dakika
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Gurbetçi Aile Kapıkule'de Mağdur Oldu

Gurbetçi Aile Kapıkule\'de Mağdur Oldu
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Çınar ailesinin ruhsatı başka birine verildi, sosyal medya sayesinde kurtuldular.

Haber: İlhan Baba

MÜNİH – Almanya'nın Münih kentinden Türkiye'ye tatil için gelen Çınar ailesinin yolculuğu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda araç ruhsatlarının başka bir gurbetçiye verilmesi nedeniyle kabusa döndü. Saatlerce gümrük sahasında bekleyen aile, sosyal medya aracılığıyla araç ruhsatlarına ulaşırken yaşanan ihmale tepki gösterdi.

Yüksel Çınar, eşi Arzu Çınar ve iki çocuğuyla birlikte Türkiye'ye otomobilleriyle geldi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda aile, pasaport ve oturum kartlarını işlemler için görevliye teslim etti. İşlemlerin ardından araç ruhsatının çıkış noktasında kendilerine verileceği söylendi. Ancak çıkışa geldiklerinde ruhsatlarını alamadılar. Görevlilere durumu bildiren aile, farklı birimlere yönlendirildi. Hatta kendilerine, ruhsatın kaybolduğunu belirterek başka bir yerde polis veya jandarmaya başvurmaları gerektiği söylendi. Bir süre sonra aile, ruhsatın kaybolduğu gerekçesiyle Edirne'de dilekçe vermeleri yönünde de bilgilendirildi.

Bir buçuk yaşındaki çocuklarıyla saatlerce gümrük sahasında bekleyen aile, ruhsat olmadan araçlarıyla yollarına devam edip edemeyecekleri konusunda da endişe yaşadı. Yaşananların ardından gümrük sahasında kaçakçılıkla mücadele biriminde görevli bir polis memuru aileye yardımcı oldu. Yapılan telefon görüşmeleri ve işlemlerin ardından ailenin gümrükten çıkmasına izin verildi. Saatlerce bekleyişin ardından yeniden yola çıkan aile, yaşadıkları yorgunluk nedeniyle Samsun'a kadar devam edemeyerek bir otelde konakladı.

"RUHSAT BAŞKA BİR GURBETÇİYE VERİLMİŞ"

Ailenin ruhsatının akıbeti ise daha sonra sosyal medya sayesinde ortaya çıktı. Çınar ailesi, Münih'ten bir tanıdıklarının kendilerini arayarak ruhsatlarının sosyal medyada paylaşıldığını bildirmesi üzerine İzmirli Seval isimli bir kadınla iletişime geçti. Seval Hanım, bir gümrük görevlisinin kendisine pasaportuyla birlikte Çınar ailesine ait ruhsatın da bulunduğu iki ruhsat verdiğini anlattı. Ruhsatların kendisine ait olmadığını fark eden Seval Hanım, Sıla Yolu WhatsApp grupları aracılığıyla durumu duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım sayesinde aileye ulaşıldı. Seval Hanım, Çınar ailesinin ruhsatını İzmir'den postayla Türkiye'deki adreslerine gönderdi.

Yaşananlara tepki gösteren Arzu Çınar, özellikle küçük çocuğuyla saatlerce gümrükte beklemek zorunda kaldığını belirterek sorumluların tespit edilmesini istedi. Çınar, gurbetçilerin Türkiye'ye gelmek için aylarca plan yaptığını belirterek, sınır kapılarında daha anlayışlı ve çözüm odaklı bir yaklaşım beklediklerini söyledi. "Koşa koşa geldiğimiz vatanımızda iznimizin daha başında perişan olduk. Gurbetçinin sorununu çözsünler. Bizim suçumuz, günahımız ne" diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

Çınar ailesi, ruhsatlarına ulaşmalarını sağlayan sosyal medya kullanıcılarına ve kendilerine yardımcı olan polis memuruna teşekkür ederken, olayın nasıl yaşandığının araştırılmasını ve sorumluların belirlenmesini talep etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Gurbetçi Aile Kapıkule'de Mağdur Oldu - Son Dakika

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