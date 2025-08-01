Gurbetçi vatandaşa \'\'Hangi ülkede yaşamak istersiniz?\'\' diye soruldu, yanıtı düşündürücü

Almanya'da yaşayan gurbetçilere yöneltilen "Hangi ülkede yaşamak istersiniz?" sorusu, hem kişisel tercihleri hem de iki ülke arasındaki yaşam tarzı farklarını gündeme taşıdı.

"TÜRKİYE'DE HAYAT VAR"

"Almanya'da doğup büyüdüğüm için burası daha kolay" diyen gurbetçilerden biri, "Ekonomisi daha güçlü. Ama Türkiye'de hayat var. Almanya çok soğuk, Türkiye daha canlı" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'DE YAŞAYINCA YAŞAMIYORSUN"

Bir diğer gurbetçi ise "Türkiye'de yaşam yok. Türkiye'de yaşayınca yaşamıyorsun. İşe gidiyorsun geliyorsun, trafik... Türkiye'ye tatile gitmek güzel burada yaşamayı tercih ederim" dedi.