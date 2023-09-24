Gürcistan\'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gürcistan sabah saatlerinde 4,7 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Sarsıntı Tiflis'te de hissedildi.

TİFLİS'TE DE HİSSEDİLDİ

Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede yerel saatle 08.00'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, depremin merkez üssünün başkent Tiflis'e 4 kilometre uzaklıktaki Lelubani köyü olduğu kaydedildi. Deprem Tiflis'te de hissedildi.