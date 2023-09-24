Gürcistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Gürcistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gürcistan\'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Güncelleme: 24.09.2023 08:05

Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede yerel saatle 08.00'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, depremin merkez üssünün başkent Tiflis'e 4 kilometre uzaklıktaki Lelubani köyü olduğu kaydedildi.

Gürcistan sabah saatlerinde 4,7 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Sarsıntı Tiflis'te de hissedildi.

TİFLİS'TE DE HİSSEDİLDİ

Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede yerel saatle 08.00'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, depremin merkez üssünün başkent Tiflis'e 4 kilometre uzaklıktaki Lelubani köyü olduğu kaydedildi. Deprem Tiflis'te de hissedildi.

Kaynak: AA

Gürcistan, Deprem, Dünya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gürcistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


Son Dakika
09:08 Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
09:04 Karabağ'ın Ağdere ilindeki Ermenilerin bölgeden ayrılırken evlerini ateşe verdikleri ortaya çıktı
08:05 Otomobil kamyonete arkadan çarptı! 2 sürücü hayatını kaybetti
08:05 Gürcistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
02:24 Düğün sonrası çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan uzman çavuş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
02:03 Benin'de kaçak akaryakıt deposunda çıkan yangında 35 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı
00:50 Çağdaş Atan, Serdar Gürler'in kaçırdığı golü değerlendirdi: İlk kez böyle bir gol kaçırdı
00:40 30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde büyük ödüller sahiplerini buldu
00:33 Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeniler evlerini toplu halde yakıyor
00:19 Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey'den BM Genel Kurulu'nda tarihi konuşma: Artık sizden bıktık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2023 09:40:06. #1.13#
SON DAKİKA: Gürcistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement